不甩人權爭議 亞馬遜續供政府臉部辨識技術

2019-06-11 18:03 中央社 亞利桑那州斯科斯岱10日綜合外電報導



全球零售巨擘亞馬遜（Amazon）。路透。 分享 facebook 正當臉部辨識技術因準確度疑慮，作為安全調查工具時恐引發爭議，美國科技巨擘亞馬遜公司的雲端業務主管今天表示，他們仍會提供這項技術給任何守法的政府機關。

路透社報導，亞馬遜（Amazon.com Inc）的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）執行長賈西（AndyJassy）在2019年程式碼大會（Code Conference）上，被問到亞馬遜是否和美國移民暨海關執法局（U.S.Immigration and Customs Enforcement）合作，他回答：「我們將提供聯邦政府服務，他們將必須以負責任方式使用（臉部辨識）技術」。

他還說：「任何遵守法律的政府部門，我們都將提供他們服務。」

不過賈西也表示，他希望聯邦監管當局「加快腳步」，「否則未來50個州會有50套不同的法律」。

過去一年亞馬遜身陷政府機關使用臉部辨識技術的爭議核心。批評人士警告，這項技術會出現比對錯誤和不當逮捕；支持人士則反駁說，臉部辨識能維繫公共安全。

賈西承認，關於臉部辨識技術的疑慮「確實存在」，但「不能因為技術可能被誤用，就應該禁止或加以譴責」。

美國俄勒岡州（Oregon）和佛羅里達州的執法當局，都曾使用亞馬遜的臉部和影像身分辨識服務Rekognition。

亞馬遜的作法，和大力宣傳自己拒絕有爭議銷售的對手微軟公司（Microsoft Corp）迥異。Windows作業系統開發商微軟雖曾替自己最近供應美國陸軍的4億8000萬美元（約新台幣151億元）合約辯解，但他們抗拒在據信可能損害人權的情況下出售臉部辨識技術。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）今年稍早表示，他們拒絕加州執法機關在員警車輛及隨身配戴的攝影機中加裝臉部辨識技術的要求，因擔憂這會導致不成比例的無辜女性和少數族群遭拘留偵訊。

人工智慧（AI）工具通常大多以白人男性的影像來訓練。