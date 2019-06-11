澳洲最古老LGBT書店 學者、思想家重要集散地

2019-06-11 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，「The Bookshop」為澳洲歷史最悠久的LGBT書店。1982年由麥當諾（Les McDonald）及哈利森（Wayne Harrison）共同創立，該書店成為全球同性戀學者及思想家的重要聚集地。

麥當諾表示，這家書店是一個讓同性戀者認識自己及其族群歷史的地方，甚至在新南威爾士州將男性間發生性關係除罪化的兩年前，就已成立。

書店構想源於，兩人某次去紐約時看到同性戀媒體大量廣告同性戀書籍。他們發現澳洲當時沒有這種資源，於是把想法帶回澳洲。

他們聯絡紐約聖馬丁出版社，大量購買幾款書籍、運回澳洲，並在當時澳洲同性戀報紙Campaign上廣告。自此，他們成立了兩個讀書會（男、女同性戀讀書會），引發大量訂購。隨後麥當諾和偉恩創立了他們第一間書店「The Bookshop」。

該書店在愛滋病毒議題發生時，扮演重要的角色。1980年代，書店和雪梨同性戀狂歡節合作，在辦公室售票，狂歡節被視為1969年紐約「石牆暴動」的紀念活動。書店也與新南威爾士州愛滋協會（ACON）合作，提倡基金募款活動及示威活動。

書店也是全球同性戀者學者及思想家的聚集地。新加坡作家由里斯（Hendri Yulius）2013年第一次造訪，表示當時在新加坡無法公開討論同性戀話題，該話題被視為禁忌，書店於是成為他當時遊學的第二個家。