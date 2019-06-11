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澳洲最古老LGBT書店 學者、思想家重要集散地

2019-06-11 15:02聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

英國廣播公司（BBC）報導，「The Bookshop」為澳洲歷史最悠久的LGBT書店。1982年由麥當諾（Les McDonald）及哈利森（Wayne Harrison）共同創立，該書店成為全球同性戀學者及思想家的重要聚集地。

麥當諾表示，這家書店是一個讓同性戀者認識自己及其族群歷史的地方，甚至在新南威爾士州將男性間發生性關係除罪化的兩年前，就已成立。

書店構想源於，兩人某次去紐約時看到同性戀媒體大量廣告同性戀書籍。他們發現澳洲當時沒有這種資源，於是把想法帶回澳洲。

他們聯絡紐約聖馬丁出版社，大量購買幾款書籍、運回澳洲，並在當時澳洲同性戀報紙Campaign上廣告。自此，他們成立了兩個讀書會（男、女同性戀讀書會），引發大量訂購。隨後麥當諾和偉恩創立了他們第一間書店「The Bookshop」。

該書店在愛滋病毒議題發生時，扮演重要的角色。1980年代，書店和雪梨同性戀狂歡節合作，在辦公室售票，狂歡節被視為1969年紐約「石牆暴動」的紀念活動。書店也與新南威爾士州愛滋協會（ACON）合作，提倡基金募款活動及示威活動。

書店也是全球同性戀者學者及思想家的聚集地。新加坡作家由里斯（Hendri Yulius）2013年第一次造訪，表示當時在新加坡無法公開討論同性戀話題，該話題被視為禁忌，書店於是成為他當時遊學的第二個家。

一位光顧該書店超過15年的顧客布格漢（William Brougham）表示，這家書店有特別的魔力，不是每個同性戀者都對酒吧感到舒服，他們喜歡來書店逛逛，和書店店員聊天，就像朋友一樣。麥當諾說：成為同性戀社群一員方法很多種，在這個書店你可以找到全部方法。

麥當諾（Les Mcdonald）在1982年創辦LGBT書店「The Book...
麥當諾（Les Mcdonald）在1982年創辦LGBT書店「The Bookshop」。圖取自Les Mcdonald臉書
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The Bookshop創立於1982年，並為澳洲歷史最悠久的LGBT書店。圖取...
The Bookshop創立於1982年，並為澳洲歷史最悠久的LGBT書店。圖取自The Bookshop Darlinghurst臉書
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同性戀澳洲紐約

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