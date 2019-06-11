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CNN打臉川普：對中國的陳述錯誤連篇

2019-06-11 10:11聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普周一（10）接受財經網站CNBC訪談，與中國有關的陳述錯誤連篇----包括信口開河說，中國「自從我當選的那天起，經濟上損失15兆到20兆美元」----慘遭美國有線電視新聞網（CNN）一一以事實駁斥。

CNN指出，中國經濟規模估計約13兆美元，不可能產生比起其總值還要高的損失。更何況在川普任內，中國經濟持續擴張，自2016年11月以來，成長率都維持在6%以上。儘管成長開始減緩，但此一態勢在川普當選之前即已展現。

根據世界銀行數據，中國2017年的國內生產毛額（GDP）為12.238兆美元，儘管還沒有最新數據，但以中國2018年成長6.6%計算，總值將略高於13兆。若損失15兆到20兆，中國早已完全從世界經濟地圖上消失。

川普稱中國是貨幣操縱國的說法，也與美國財政部前幾周拒給中國冠上此一標籤、僅列入觀察名單的結論相砥觸。川普先抨擊中國「讓貨幣貶值。這樣做已經好幾年。使他們享有極大競爭優勢」，然後轉而批評聯準會不肯降息。

中國的人民幣去年貶值9%，但最近的匯價下滑並未引發美國政府在上月將北京列為貨幣操國。根據研調機構凱投宏觀（Capital Economics）的報告，如果中國領導人的結論是沒必要達成貿易協議，人民幣有可能進一步下滑。

在CNBC的訪談裡，川談聲稱北京會同意貿易協議，因為他對中國產品加徵關稅正驅使企業出走中國。他說：「中國協議會談的成，知道為什麼嗎？因為關稅。因為中國現在很慘，原因是企業出走中國到其他國家，包括美企在內。」

CNN指出，這種說法有些誇大其詞。自從川普課徵關稅以來，美國進口業者正將部分生產搬出中國，但幾無證據顯示是整個遷離中國的大規模出走----這個過程將花費數年時間才可能完成。

關於到底誰付關稅的問題，川普聲稱被課關稅的中國產品未有物價上漲現象：「你沒看到任何或幾乎沒有任何物價上漲。因為中國的作法，基本上是他們的公司，他們貼補他們的公司。」

根據CNN，雖然美國的通膨率維持在相對低檔，但新研究顯示被課關稅產品的價格已大幅上漲。高盛公司經濟學家估計，關稅成本的40%被轉嫁給消費者，其他的由生產者和批發者分攤。

美國總統川普10日接受財經網站CNBC訪談，與中國有關的陳述錯誤連篇，慘遭美國有...
美國總統川普10日接受財經網站CNBC訪談，與中國有關的陳述錯誤連篇，慘遭美國有線電視新聞網（CNN）一一以事實檢驗並予以駁斥。美聯社
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