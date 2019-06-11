報復美發動經濟戰！原能署證實伊朗已提高濃縮鈾產量

2019-06-11 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，國際原子能總署（IAEA）證實伊朗正在提升濃縮釉的產量。

國際原子能總署署長天野之彌表示，仍不清楚伊朗何時會超越2015年核協議訂定的濃縮鈾產量標準。他擔心伊朗的核議題，並且要求對話。

伊朗上月宣布，將停止履行核協議的部分承諾，以報復美國恢復對伊朗的制裁。

伊朗外長扎里夫（Javad Zarif）表示，降低緊張關係唯一可能是，美國停止「經濟戰爭」。他說美國對伊朗發動經濟戰爭後，不可能還想要保持安全。

德國外長馬斯（Heiko Maas）警告，該區域現正處於高度緊張狀態，恐導致美國、伊朗間軍事衝突擴大。

伊朗核協議由伊朗、美、中、俄、英、德、法六國簽署，禁止伊朗發展核武、提煉濃縮鈾，但可將核能運用在商業、醫療、工業等民用領域，換取國際社會解除對伊朗經濟制裁。2018年川普退出該協議，並重新對伊朗實施經濟制裁

今年5月，川普終止向伊朗採購石油制裁的豁免，這項決定欲讓伊朗出口量降至零，阻斷該國主要財政收入。隨後，伊朗總統羅哈尼宣布，將撤回核協議中的一些項目，包括不再遵守濃縮鈾與重水庫存的上限。