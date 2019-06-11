英特爾收購網路晶片新創公司Barefoot 將與博通競爭
英特爾（Intel）將收購初創公司Barefoot Networks Inc.，有意擴充這家小公司的網絡晶片技術，與博通（Broadcom）競爭。
英特爾雖是美國最大的電腦晶片製造商，但目前並不生產透過以太網(Ethernet)來管理通信的晶片。以太網是一種使用廣泛的技術，連接龐大的電腦和伺服器網絡。博通目前是這個領域的領導大廠。
據華爾街日報報導，英特爾執行副總裁Navin Shenoy稱，此收購是為因應數據爆發成長，此成長不僅激起對分析這些數據計算能力的需求，也強化在數據中心內交換數據的網路連結系統的需求。
Shenoy表示，這宗交易料在第3季完成，他不願透露交易的金額。
Barefoot的技術之所以能從其他以太網晶片中脫穎而出，主要得益於技術的靈活性：客戶能夠根據自身對晶片的具體需求對晶片加以程式化，進而提高晶片的運作效率。
Barefoot的網站顯示，在英特爾收購Barefoot之前，股東有Google母公司Alphabet、阿里巴巴集團、騰訊控股以及高盛集團和一些風險資本投資公司。
近幾個月來，晶片業又興起對網路連結技術的興趣。今年3月，輝達（Nvidia）以大約70億美元收購 Mellanox 科技公司。
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