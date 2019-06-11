Fed降息押注什麼貨幣最好？看小摩上修了誰的匯率預測

2019-06-11 08:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



有關聯準會（Fed）即將降息的臆測紛紛，從過去紀錄來看，押注瑞士法郎最有利。

根據摩根大通的統計，在過去四次降息周期中，瑞士法郎都是表現最好的貨幣。隨著美國公債殖利率大幅下跌，瑞郎已經在走高，可見歷史還可能重演。摩根大通周一上修對瑞士法郎的預測。

摩根大通外匯策略師Paul Meggyesi在一份報告中表示，「全球經濟和風險市場的低迷將有可能推動瑞郎大幅、加速走升」。

他現在預計瑞士法郎走強至1美元兌0.95瑞郎，以反映聯準會（Fed）政策放鬆的可能性，這將是去年3月以來的最強水平，摩根大通之前的目標為0.98。遠期合約顯示，利率市場預計Fed未來12個月降息約78個基點。

美國與中國和其他全球貿易夥伴之間的貿易衝突導致經濟衰退風險上升，投資人紛紛湧向避險貨幣。在過去的一個月裡，瑞郎兌美元上漲了2.2%，表現超過所有其他G-10貨幣。

摩根大通表示，瑞士的經常帳順差相當於國內生產毛額的10%，是日本的三倍，使瑞郎成為更強大的避難所。報告稱，在各種貨幣中，日圓是瑞郎在避險地位方面最主要的對手。

預計日圓也將吸引尋求規避貿易戰風險的投資人。但摩根大通表示，在1981年、1989年、2001年和2007年四次主要的寬鬆周期中，Fed首次降息後的12個月內，瑞郎的平均表現好於日圓，另外瑞郎也是美國經濟最近五次衰退中表現最好的三種貨幣之一。