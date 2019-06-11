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需求下滑前景拖累油價 美墨貿易緊張緩解令黃金走低

2019-06-11 08:26經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一下跌逾1%，因美中貿易緊張局勢繼續威脅原油需求，而主要產油國沙烏地阿拉伯俄羅斯尚未就延長減產協議達成共識。金價走低，因美國與墨西哥的貿易緊張關係緩解。

布蘭特原油期貨下跌1美元或1.6%，，結算價報每桶62.29美元。西德州原油期貨下跌0.73美元或1.4%，結算價報每桶53.26美元。

美國總統川普周一表示，如果本月20國集團（G20）峰會未能與中國達成貿易協議，將在峰會後對中國商品加徵關稅。

Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch的報告中指出：「隨著美中關稅疑慮加劇，預期今年和明年全球石油需求將進一步下調。」

供給方面，沙烏地阿拉伯能源部長法利赫表示，俄羅斯仍未決定是否需要延長減產量協議。

黃金周一從14個月高點下跌逾1%，因川普朗普決定暫不對墨西哥加徵關稅，提升投資人的風險胃納，並提振美元從。

黃金現貨下跌1.1%，至每英兩1,326.13美元。美國黃金期貨下跌1.2%，結算價報每英兩1,329.3美元。

RJO Futures資深大宗商品策略師Phillip Streible表示：「全球股市上漲，黃金期貨價格正在回落，美元指數正在回升。」

俄羅斯沙烏地阿拉伯墨西哥

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