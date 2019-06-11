台股ADR除中華電外全漲 跟隨台股漲勢

2019-06-11 07:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR除中華電信外全漲，台積電漲2.1%，跟進台股漲勢。

台積電ADR高出的溢價為3.5%。費城半導體指數大漲2.4%。

美股周一延續漲勢，道瓊工業指數創13個月來最長的六連漲，標普500指數連五漲，因美國取消對墨西哥商品徵收關稅的計劃，大規模企業收購交易也為股市提供動能。

道瓊工業指數收漲78.74點或0.3%，至26,062.68點；標普500指數收漲13.39點或0.47%，報2,886.73點；那斯達克指數收漲81.07點或1.05%，報7,823.17點。

台灣加權股價指數昨天大漲157.27點收10,566.47點，台積電漲3.5%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 58.16 +1.64 59.90 -2.91

友達 AUO 9.03 +0.35 9.11 -0.89

中華電 CHT 113.68 -0.41 114.00 -0.28

台積電 TSM 248.43 +2.06 240.00 3.51

聯電 UMC 12.92 +0.49 13.30 -2.88

資料來源：彭博