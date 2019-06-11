美墨貿易關係和緩 道瓊六連漲

2019-06-11 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周一延續漲勢，道瓊工業指數創13個月來最長的六連漲，標普500指數連五漲，因美國取消對墨西哥商品徵收關稅的計劃，大規模企業收購交易也為股市提供動能。

道瓊工業指數收漲78.74點或0.3%，至26,062.68點；標普500指數收漲13.39點或0.47%，報2,886.73點；那斯達克指數收漲81.07點或1.05%，報7,823.17點。

道瓊工業指數連續第六個交易日收漲，創2018年5月以來最長的漲勢。

墨西哥上周五同意採取更多措施阻止非法移民湧入美國，華府取消對墨西哥商品徵收5%關稅的計畫，鼓舞投資人。

周一也傳出幾宗重大企業併購交易，聯合技術同意其航空事業與國防承包商雷神合併，創建一家價值約1,210億美元的新公司。不過，聯合技術下跌3.1%，因美國總統川普表示，「有點擔心」這項合併計畫可能削弱產業競爭。雷神上漲0.7%。

Salesforce.com宣布將以153億美元收購數據公司Tableau Software。Salesforce.com下挫5.3%，Tableau飆漲33.7%。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，美國取消對墨西哥加徵關稅，助股市上漲，但美中貿易戰仍在發酵，投資人預期美國聯準會（Fed）將將採取更寬鬆的政策，以緩解不斷升級的貿易緊張局勢，可能過於樂觀。JonesTrading首席市場策略師Michael ORourke表示，如果Fed沒有發出降息信號，市場可能會感到失望。