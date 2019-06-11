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對墨不加稅 道瓊指數連六升

2019-06-11 05:23世界日報 記者張大仁／綜合報導

美墨就關稅達成協議，緩解5月初以來的一些貿易擔憂後，美國股市延續上周的大漲走勢收...
美墨就關稅達成協議，緩解5月初以來的一些貿易擔憂後，美國股市延續上周的大漲走勢收高。（美聯社）　
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在美墨就關稅達成協議，緩解5月初以來一直打壓市場的一些貿易擔憂之後，美國股市延續上周的大漲走勢收高。

道瓊工業平均指數上漲78.74點或0.3%收2萬6062.68點，連續第六個交易日上揚；史坦普500指數上漲13.39點或0.47%收2886.73點，約距5月1日盤中歷史高點只有2%的距離。那斯達克綜合指數81.07點或1.05%收7823.17點，亞馬遜領漲。

川普總統9日宣布，預訂對墨西哥進口產品加徵的關稅將無限期暫停。他普在一篇推文中表示，在兩個鄰國達成共識後，他「非常有信心」墨西哥將將努力打擊中美洲的移民問題。

通用汽車和福特汽車的股票分別上漲了1.47%和0.61%，這兩家公司因在墨西哥有高額投資，原本可能因與墨西哥貿易戰而損失慘重。

摩根大通總經理克里沙富利(Adam Crisafulli)在報告中表示，「避免對墨西哥加徵關稅十分正面，但這並非完全出乎意料，並且絕不會抹去存在川普貿易政策中的巨大風險。」

與此同時，投資人正在密切關注美中貿易戰的發展。川普10日表示，他認為中國將與美國達成協議，「因為他們將不得不這樣做。」

川普說：「現在，中國正在逐漸出現企業遷離潮，移往其他國家，包括美國在內，因為它們不想支付關稅。」

川普和中國領導人習近平將在本月稍後舉行的20國集團首腦會議上會晤，之前兩國都彼此加徵關稅並針鋒相對指責。川普10日表示，如果習近平不參加會議，更多的中國關稅將立即生效。如果中國不能很快達成協議，他威脅要對另外3000億元的中國商品加徵關稅。

SEI Investments首席市場策略師索洛威(Jim Solloway)表示，「面對所有不確定因素，美股還能繼續保持彈性，你真的會感到印象深刻。」「它只是表明影響股票價格的潛在力量仍然具有彈性和良好。市場正在對經濟和彈性的潛在力量作出回應，即使面對中國的額外關稅，我也不會看到這種情況突然萎縮。」

據報導，白宮代理預算負責人正試圖延後對中國電信巨頭華為的限制，主要是將停止採購美國製造晶片的能力。消息傳出後，晶片製造商輝達和超微(Advanced Micro Devices)分別上漲2.01%和2.53%。

市場另一個看漲情緒是航太產業的大型交易。雷神公司和聯合技術公司同意進行全股票合併，這將使合併後的企業年銷售額達到740億元。雷神公司股價上漲0.69%，聯合技術公司股價下跌3.13%。

Salesforce.com宣布收購大數據企業Tableau Software。這筆153億元的全股票交易是該公司史上最大宗收購案。Tableau的股票飆升33.41%，Salesforce下跌5.23%。

川普墨西哥習近平移民美股

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