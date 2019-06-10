好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



低收入消費者不會前往精品公司Tiffany或諾斯壯百貨消費，反而會在好市多、沃爾瑪這類商店消費更多。美聯社 分享 facebook

美國許多零售股前幾周可說是慘兮兮，但部分企業股價仍能逆勢上揚，關鍵就在於一項調查。這項調查解釋了為何好市多、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）以及1美元商店能蓬勃發展，但百貨公司和連鎖服飾店卻只能在一旁垂淚。

零售業者應該留意對價格敏感的消費者，因為他們的購買力正持續提升。美銀美林的最新調查顯示，美國低收入消費者4月的消費年比增加6%，增幅高於中、高收入家庭。這裡「低收入」的定義是家庭年收入不到5萬美元。

儘管美中貿易戰的陰霾揮之不去，美國的消費信心依然強勁。許多低收入消費者今年初持續被鼓勵多消費，但他們不會前往Tiffany或諾斯壯百貨（Nordstrom）這類高檔珠寶與精品公司去，反而會在沃爾瑪或1美元商店Dollar Tree消費更多。

低收入族群增加消費的趨勢正是支持這項調查的關鍵，證明我們生活在「折扣商店的年代」。消費者紛紛前往折扣商店消費，預料會持續衝擊經營方式過時的購物中心，尤其是在美國。

美銀美林表示，購物中心業者若關閉更多門市，將有利於沃爾瑪和目標百貨這些業者，因為競爭對手持續減少。調查顯示，消費者在潘尼百貨（JC Penney）和西爾斯（Sears）等連鎖百貨及連鎖服飾店的消費支出持續下滑。

連鎖服飾店過得並不如意，美國平價女裝連鎖店Dressbarn打算退出市場，快時尚服妝品牌Forever 21正考慮整頓事業；美國青少年服飾品牌A&F和服飾零售商蓋璞（Gap）則持續力拚提振銷售卻苦苦掙扎。

投資人已明顯注意到，部分零售類股今年迄今持續上漲，包括沃爾瑪已漲12%、目標百貨上漲近30%、好市多上漲逾20%、折扣連鎖店Dollar General上漲20%，以及Dollar Tree上漲11%，皆優於標普500零售指數型股票基金（ETF）的微幅下跌。