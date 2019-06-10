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美股延續上周漲勢 道瓊漲約170點

2019-06-10 22:21經濟日報 記者易起宇╱即時報導

美國股市今（10）日早盤延續上周漲勢，開高走高，道瓊指數漲逾150點，因為美國與墨西哥就關稅問題達成協議，減輕部分自5月初以來市場對貿易戰擴大的擔憂。

道瓊工業指數早盤漲約170點，標普500和那斯達克指數也分別漲0.5%和0.7%。

美國總統川普9日宣布，原本計劃對墨西哥進口貨品課徵關稅的措施將無限期延後。美墨兩國達成共識後，他在推特上表示，他對墨國會取締來自中美洲的移民有「充分信心」。

因為美墨貿易糾紛而股價大跌的美國兩大車廠通用和福特，股價今日都躍漲逾1%，這兩公司皆有在墨西哥設廠。

摩根大通總經理Adam Crisafulli表示：「墨西哥關稅獲免除雖然是一項正面消息，但並非完全無法預料，也沒有消除任何川普貿易政策本身存在的巨大風險。」

同時，投資人仍持續緊密關注美中貿易戰的發展。川普今日接受CNBC專訪表示，他相信中國將會與美國達成一項交易，「現在的中國，絕對因為那些離開中國去別的國家的企業而元氣大傷，因為這些企業不想要付關稅。」

川普和中國國家主席習近平預計將在月底的20國集團（G20）峰會上會面。川普告訴CNBC表示，如果習近平不出席這場會議，他們無法很快談定交易，他會讓自己之前所說的話成真，也就是對另外3,000億美元中國產品課徵更多關稅。

美股10日早盤延續上周漲勢，道瓊漲約170點。路透
美股10日早盤延續上周漲勢，道瓊漲約170點。路透
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