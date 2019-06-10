親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不斷更新／國1彰化戰備道遊覽車衝破護欄掉橋下馬路 2死2重傷12輕傷

英國經濟4月負成長0.4% 首相候選人強森打減稅牌

2019-06-10 21:17經濟日報 記者陳律安╱即時報導

由於汽車產量急遽下滑、先前庫存增加的激勵效應減退，導致英國4月經濟陷入萎縮，對第2季不是個好兆頭。

英國統計局10日指出，4月國內生產毛額（GDP）比3月衰減0.4%，遜於路透分析師預期的下滑0.1%，且寫下2016年3月以來最大月減幅度。而截至4月的三個月期間，GDP比去年11月至今年1月這三個月成長0.3%，但亦未達分析師預期，增長速度也低於1-3月（Q1）的0.5%。

英國統計局長GDP主管肯特-史密斯說：「最近三個月GDP成長現疲態，4月萎縮主因為汽車生產銳減」。4月汽車產量驟降24%，主要因英國在原定的脫歐日（3月29日）前充斥著不確定性，導致汽車廠房關閉。

英國製造業在截至4月的三個月期間比之前三個月增長1.2%，遜於第1季的成長2.2%。第1季時製造業為因應原本的脫歐期限，大舉增加庫存，導致製造業擴張幅度達2.2%，為30年高點。英國2-4月服務業成長也放緩至0.2%，為去年4月以來最弱的成長力道。

與此同時，獲美國總統川普「背書」、問鼎下屆英國首相呼聲最高的前外相強森（Boris Johnson）表示，如果勝選，將降低企業稅，並調高特定個人所得稅率開徵的門檻。

強森說，適用40%所得稅率者，將從原先的門檻5萬英鎊調高至8萬英鎊。隨之而來的96億英鎊成本，將由財政部已預留的「財政空間」支應。

汽車產量劇減，加上庫存增加的激勵效應減退，英國4月經濟陷入萎縮。路透
汽車產量劇減，加上庫存增加的激勵效應減退，英國4月經濟陷入萎縮。路透
分享

英國脫歐

相關新聞

4,800億！Salesforce全股票收購這家大數據業者

2019-06-10 23:30

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

美股延續上周漲勢 道瓊漲約170點

2019-06-10 22:21

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

研究：Google去年利用新聞 賺了近1500億元

2019-06-10 12:47

避關稅轉銷越南到美國？ 越南表示將重懲這些中國商品

2019-06-10 12:31

南韓與英國就英脫後自由貿易達成原則性協議

2019-06-10 10:36

AMD inside 下一代的Xbox遊戲機處理速度將強大四倍

2019-06-10 08:32

聯合科技、雷神同意換股合併 營收規模將僅次於波音

2019-06-10 08:30

台股ADR上周五全面上漲 台積電漲1%

2019-06-10 08:26

今日開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-10 08:13

G20財長會議／首談高齡化、少子化

2019-06-10 00:09

G20財長會議／阻科技巨擘避稅 擬訂全球統一稅率

2019-06-10 00:00

彭博資訊專欄／OPEC+裂解的徵兆

2019-06-09 23:18

明年油市 恐供過於求

2019-06-09 23:17

防避稅 G20研擬共同規則

2019-06-09 23:17

ECB救景氣 不排除降息

2019-06-09 23:17

米努勤：與易綱會談具建設性

2019-06-09 23:16

G20：全球經濟有下行風險

2019-06-09 23:15

UTC併雷神將 躍航太二哥

2019-06-09 23:03

NASA太空站 一晚3.5萬美元

2019-06-09 23:03

G20財長：將研擬共同租稅規則 堵截科技巨擘避稅管道

2019-06-09 21:57

不含豬肉豚骨拉麵 G20財長會議歡迎宴受好評

2019-06-09 20:46

貿易戰威脅全球經濟 G20財長會議承認

2019-06-09 20:23

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:41

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21

超嚴格！日本長崎大學宣布不聘吸菸教授

2019-04-23 18:10

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31
看更多

熱門文章

情侶野地恩愛響尾蛇在旁 警喊別動男狂奔放生女友

2019-06-10 09:43

外媒：美中可能在大陸唯一海外軍事基地 爆發意外衝突

2019-06-10 09:01

21歲男玩交友App遇真愛 訪女友家驚覺曾與伯母一夜情

2019-06-10 10:50

kiss出人命！女友「種草莓」 澳男突暴斃身亡

2019-06-10 10:31

WSJ：白宮預算辦公室主任請求 延後實施對華為設限

2019-06-10 07:37

天空驚見「彩虹飛機雲」 德攝影師拍下奇蹟美景

2019-06-10 13:41

脫北者悲歌⋯逃離極權 卻被騙至中國淪性奴

2019-06-10 16:43

是謊言還是真相？美劇揭車諾比核災 俄扯出諜戰陰謀

2019-06-10 10:00

美科技大廠致函商務部：華為禁令恐危及美國國安

2019-06-10 10:53

5歲女小腸被泳池吸出 10年未進食近況曝光

2019-06-10 12:35

川普：習近平若不來G20 我就立刻對中國加徵關稅

2019-06-10 22:53

今日開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-10 08:13

安倍晉三還沒下台 高顏值接班人已經呼之欲出

2019-06-10 13:42

想月經提早完 少女自製「真空吸取器」吸陰道致血崩

2019-06-10 11:00

美國中東盟友不跟進封殺華為 沙國貿易部長：開放市場

2019-06-10 08:58

WSJ：白宮預算官員 請求延後執行華為禁令

2019-06-10 08:28

美法關係GG？ 川普和馬克宏種的「情誼之樹」死了！

2019-06-10 12:39

貿易戰升高 中國大陸擴至外交戰線

2019-06-10 14:37

美墨邊境新協議 紐時：新瓶裝舊酒

2019-06-10 00:11

避關稅轉銷越南到美國？ 越南表示將重懲這些中國商品

2019-06-10 12:31

Google靠新聞賺上千億 比兩集「復仇者聯盟」票房還多

2019-06-10 17:00

研究：Google去年利用新聞 賺了近1500億元

2019-06-10 12:47

貿戰砲口向內 中國官媒 ：讓「投降論」成過街老鼠

2019-06-10 17:21

美國科技大廠致函商務部：禁華為恐危害國家安全

2019-06-10 14:35

日本F-35A墜機調查 失事前時速達1100公里

2019-06-10 16:00

國安偷渡經濟 川普遭批盲目樹敵

2019-06-10 00:15

日本F35-A戰機事故原因：飛行員空間迷向

2019-06-10 14:18

洛城同志遊行祝賀台灣 「在中國不可能穿這樣」

2019-06-10 14:24

好市多為何能打趴購物中心和連鎖專門店？這一點是關鍵

2019-06-10 22:43

日本F-35墜毀排除機件故障 研判飛官空間迷向

2019-06-10 13:38

獅子生日卻被用蛋糕砸臉 動保組織CEO行為惹議急刪片

2019-06-10 20:19

中國封鎖華郵、衛報網站 打入防火長城黑名單

2019-06-10 11:28

AMD inside 下一代的Xbox遊戲機處理速度將強大四倍

2019-06-10 08:32

南韓搶頭香！亞洲第一個和英國簽署脫歐後自貿協定

2019-06-10 20:41

美財長：美中若達協議 川普可能對華為鬆綁

2019-06-10 14:24

影／截肢仿生女 穿義肢登瘋馬秀

2019-06-10 17:58

美國近三百萬學生家裡沒網路 影響課業

2019-06-10 21:04

川普威脅墨西哥國會：協議條款不過照課關稅

2019-06-10 22:24

韓政界盼G20前改善與日關係 韓媒：恐因這事變更難

2019-06-10 18:07

聯合科技、雷神同意換股合併 營收規模將僅次於波音

2019-06-10 08:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top