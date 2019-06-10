英國經濟4月負成長0.4% 首相候選人強森打減稅牌

2019-06-10 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



由於汽車產量急遽下滑、先前庫存增加的激勵效應減退，導致英國4月經濟陷入萎縮，對第2季不是個好兆頭。

英國統計局10日指出，4月國內生產毛額（GDP）比3月衰減0.4%，遜於路透分析師預期的下滑0.1%，且寫下2016年3月以來最大月減幅度。而截至4月的三個月期間，GDP比去年11月至今年1月這三個月成長0.3%，但亦未達分析師預期，增長速度也低於1-3月（Q1）的0.5%。

英國統計局長GDP主管肯特-史密斯說：「最近三個月GDP成長現疲態，4月萎縮主因為汽車生產銳減」。4月汽車產量驟降24%，主要因英國在原定的脫歐日（3月29日）前充斥著不確定性，導致汽車廠房關閉。

英國製造業在截至4月的三個月期間比之前三個月增長1.2%，遜於第1季的成長2.2%。第1季時製造業為因應原本的脫歐期限，大舉增加庫存，導致製造業擴張幅度達2.2%，為30年高點。英國2-4月服務業成長也放緩至0.2%，為去年4月以來最弱的成長力道。

與此同時，獲美國總統川普「背書」、問鼎下屆英國首相呼聲最高的前外相強森（Boris Johnson）表示，如果勝選，將降低企業稅，並調高特定個人所得稅率開徵的門檻。