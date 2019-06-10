作家佛里曼建議：李顯龍邀川習赴星閉門討論美中貿易

2019-06-10 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）4日在紐約時報撰文指出，美中貿易戰的目前態勢相當危險，他建議由新加坡總理李顯龍做東，邀請美國總統川普及中國大陸國家主席習近平，找個周末，赴星舉行閉門會談，找出管理未來兩國關係的辦法。

佛里曼一向贊成美國針對中國諸多貿易作法採取制止措施，他在文中直言，川普總統「對中國採取某種貿易休克療法是正確的」，但他強調，美國的目標應是讓中國在諸多議題上改弦更張，而非孤立中國，製造世界經濟、網路及技術市場的分裂。

他承認，如果美中兩國開始摧毀1970年代以來彼此的電信連接、製造業供應鏈、教育交流及金融投資，那麼雙方都將生活在一個不那麼安全、繁榮和穩定的世界中。佛里曼對此深感憂心，他說，如果讀者認為上述情況不太可能發生，那是讀者未關心時事。

他建議，川習兩人應該找個周末聚會，在沒有媒體也不推文的情況下，針對貿易及地緣政治達成基本共識，以管理未來兩國關係。他點名由新加坡總理李顯龍擔任協調人，讓川習帶領雙方貿易談判人員，赴星會晤。

佛里曼說，2019年或許是美中地緣政治及經濟冷戰的開端，且未來全球技術市場或將樹立起柏林圍牆，整個世界分裂成一些人以中國技術操作其5G電話、電腦及網路系統，另一些人不用那套技術。他不知道是否如此，但他知道此時需盡可能避免那種情況發生。

他還說，有兩件事也能有助於美國避免這場冷戰──動員美國的盟邦，以及川普不要總想自視是「贏家」而別人是「輸家」。