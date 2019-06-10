日本公司債到期日不斷拉長 上看50年

2019-06-10 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日經新聞報導，日本公司發行的公司債到期日愈來愈長，到本月初為止，平均到期日已經超過十年，為將近30年來首見。主要是在日本超級低利率的時代，投資人渴求收益相對高的公司債，公司也樂於迎合此需求。

日經以東日本旅客鐵路（JR東日本）為例，表示該公司已決定在近期內發行長達50年的公司債，數量目前尚未定案。根據Rating and Investment Information的信用評等，JR東日本被列為第二高的等級，顯示信用良好。JR東日本預期此一公司債雖然到期日超長，仍會相當搶手。

超長期的公司債讓鐵路公司這類需要長期進行資本投資的公司，公司管理得以更為穩健。

JR東日本的50年期公司債是日本第二個50年期公司債，之前在四月，三菱地所（Mitsubishi Estate）首先發行50年期公司債。目前日本政府公債最長到期日為40年。

NLI研究所分析師Katsuyuki Tokushima說，利率低加上政府公債與公司債的利差減少，尋求更高殖利率收益的投資人對於買進長年期公司債，態度積極。