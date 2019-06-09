求職網站公布加薪幅度最高的十大工作 你上榜了嗎
找到工作是一回事，指望自己能持續加薪又是另一回事。求才與求職網站Glassdoor調查去年加薪幅度最高的工作，列出十個薪資成長潛力最高的工作，並預期這十項工作明年可獲得加薪。
根據調查，工作加薪反映部分州和企業提高基本薪資，不過Glassdoor首席經濟學家張伯倫表示，薪資穩健成長也是就業市場強勁的證據，顯示求職者處於有利地位。
張伯倫接受CNBC訪問時表示，「美國目前擁有超過700萬個就業機會，比失業人數還多，這賦予許多技術門檻較低的勞工更強的議價能力」。根據調查結果，藥技士去年的加薪幅度最高，平均年增幅為7.8%。
第一名：藥技士
基本薪資中位數：31,722美元
平均年增幅：7.8%
第二名：機器操作員
基本薪資中位數：40,212美元
平均年增幅：5.3%
第三名：卡車司機
基本薪資中位數：55,694美元
平均年增幅：5.2%
第四名：收銀檯人員
基本薪資中位數：28,311美元
平均年增幅：4.5%
第五名：銀行出納員
基本薪資中位數：32,157美元
平均年增幅：4.2%
第六名：辦公室經理
基本薪資中位數：48,109美元
平均年增幅：4.1%
第七名：餐廳經理
基本薪資中位數：51,166美元
平均年增幅：4%
第八名：貨運駕駛
基本薪資中位數：41,049美元
平均年增幅：3.7%
第九名：緊急醫療技術員
基本薪資中位數：35,276美元
平均年增幅： 3.6%
第十名：保全人員
基本薪資中位數：35,799美元
平均年增幅： 3.5%
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