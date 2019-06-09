求職網站公布加薪幅度最高的十大工作 你上榜了嗎

2019-06-09 22:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



找到工作是一回事，指望自己能持續加薪又是另一回事。求才與求職網站Glassdoor調查去年加薪幅度最高的工作，列出十個薪資成長潛力最高的工作，並預期這十項工作明年可獲得加薪。

根據調查，工作加薪反映部分州和企業提高基本薪資，不過Glassdoor首席經濟學家張伯倫表示，薪資穩健成長也是就業市場強勁的證據，顯示求職者處於有利地位。

張伯倫接受CNBC訪問時表示，「美國目前擁有超過700萬個就業機會，比失業人數還多，這賦予許多技術門檻較低的勞工更強的議價能力」。根據調查結果，藥技士去年的加薪幅度最高，平均年增幅為7.8%。

第一名：藥技士

基本薪資中位數：31,722美元

平均年增幅：7.8%

第二名：機器操作員

基本薪資中位數：40,212美元

平均年增幅：5.3%

第三名：卡車司機

基本薪資中位數：55,694美元

平均年增幅：5.2%

第四名：收銀檯人員

基本薪資中位數：28,311美元

平均年增幅：4.5%

第五名：銀行出納員

基本薪資中位數：32,157美元

平均年增幅：4.2%

第六名：辦公室經理

基本薪資中位數：48,109美元

平均年增幅：4.1%

第七名：餐廳經理

基本薪資中位數：51,166美元

平均年增幅：4%

第八名：貨運駕駛

基本薪資中位數：41,049美元

平均年增幅：3.7%

第九名：緊急醫療技術員

基本薪資中位數：35,276美元

平均年增幅： 3.6%

第十名：保全人員

基本薪資中位數：35,799美元