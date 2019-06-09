G20財長：將研擬共同租稅規則 堵截科技巨擘避稅管道

2019-06-09 21:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



G20財政部長會議同意研擬全球共同租稅規則，包括「跨國盈餘在地課稅」及「全球共同最低稅率」兩大支柱，以堵截GAFA（Google、亞馬遜、臉書、蘋果）等全球科技巨擘的避稅作法，預期在2020年提出最終報告。

G20公報最終版本指出，「對於最近在解決數位化稅負挑戰方面所獲得的進展，我們深表歡迎，各國並支持這項包括兩大支柱作法的雄偉計畫。我們將加倍努力以獲得一項深具共識的解決方案，於2020年提出最終報告」。

「兩大支柱」分別是：第一，將跨國企業的產品或服務營收劃歸到銷售國，不論企業是否在該國實際存在；第二，如果企業仍有辦法將盈餘歸到低稅率國家，則盈餘將適用一種經由各國同意的全球性最低稅率。

許多大型科技公司在愛爾蘭及盧森堡等低稅率國家申報盈餘，在歐洲繳納較低的稅。新規則將使這些跨國企業承擔較重的稅負，並使一些國家較難依靠低稅率吸引外人直接投資（FDI）。

地主國日本財務大臣麻生太郎表示，「我覺得必須兩大支柱同時運作才能奏效。這項計畫目前仍有些空洞，但將會逐漸成型」。

英、法等國都強力口頭支持這項計畫。法國財長勒梅爾表示，「我們已經擁有一種以數位活動及銷售、交換與使用大量數據為基礎的經濟模式，但尚未對此新模式制定公平稅制」。

英國財政大臣哈蒙德表示，「全球性租稅規則的目的，是以企業實際創造價值的所在地作為課稅基礎」。

英國及法國正在引進數位服務稅，是以科技業在本國的營收為課稅標的，但引發「雙重課稅」的批評。英、法兩國財長保證，一旦G20同意一致的作法，便將廢除數位稅。