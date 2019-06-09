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G20聯合聲明警告經濟下行風險 對貿易摩擦用詞喬不攏

2019-06-09 10:16聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

G-20財長和央行總裁為聯合公報有關貿易摩擦的用字談不攏。圖為日本銀行總裁黑田東...
G-20財長和央行總裁為聯合公報有關貿易摩擦的用字談不攏。圖為日本銀行總裁黑田東彥（中）正在會議中宣讀文件。美聯社
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彭博資訊報導，為期兩天的G20財長和央行總裁會議，8日在日本福岡市召開，20國代表正為聯合公報該如何描述全球貿易糾紛的用字爭論不休。

彭博資訊在看過第五版的草稿後，引用草稿內容指出，在美中貿易衝突下「必須解決貿易帶來的緊張關係」。該段段落文字為紅色，表示還沒達成共識。

根據兩位官員指出，聯合公報上的用字G20尚未達成共識。討論在8日當地下午五點三十二分結束，今日將繼續進行。

聯合公報草稿中，G20表示，全球經濟成長看似趨於穩定，但仍有下行風險。風險包括，貿易和地緣政治緊張加劇。G20將持續觀察，並準備好針對風險作出行動。

共同社報導，與會財長和央行總裁對全球經濟的下行風險有共識，但對懸而未決的美中貿易摩擦激化抱有危機感，認為美中磋商不加以解決，恐損害市場的信任。擔任會議主席的日本財務相麻生太郎呼籲政策協調，強調以多邊措施改善貿易收支不平衡的必要性，引導美方態度軟化。

貨幣方面，G20聯合聲明草稿再次承諾，各國不會以貨幣貶值促進經濟競爭力。

G20也將推動債務更透明化。麻生太郎在G20財長會議前表示，債務透明化是必須的，尤其是收入較低的國家。

G20債務
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