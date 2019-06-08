美國不友善 中國投資人對日本房產興趣大增

2019-06-08 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



日經新聞報導，今年以來中國投資人對日本房地產的興趣顯著提高，特別是在東京和大阪兩地。主要是因為美中貿易緊張升高，讓中國投資人對美國房地產轉為冷淡。同時日本則是放寬了中國旅客的簽證需求，利率水準也低。

根據中國最大的國際房地產網站「居外」的資料，今年第1季中國用戶對日本房地產的詢問量是去年同期的13倍。而美國的詢問量則年減27.5%。居外執行長羅雪欣說，雖然詢問不見得都會化成實際購買，但是個非常有用的需求指標。

來自中國的房地產投資人主要看中東京和大阪的一段住宅區。一家房產仲介商表示，他們的中國客戶買房多用來做第二個家，或是為在日本留學的子女購買公寓，預算多半在20萬美元到60萬美元之間。也有不少人買來出租。

大阪這次被相中主要是放眼2025的大阪世界博覽會，以及未來日本的第一座賭場要設在該區。大阪當地房仲業者Mizukawa的交易報告顯示，今年第1季中國買家的交易量，年增15%。

日本官方沒有對私人的住宅投資進行追蹤統計，不管是日本公民或外國人。

居外執行長羅雪欣說，日本房地產市場的中國買家有些是由美國與澳洲等較昂貴的地區轉進。他們賣掉在美、澳的房產，改到日本買房，因為日本公寓相對較便宜，且易於管理。

日經指出，日本房地產的租金報酬率平均約在5%，比起中國本地公寓出租市場的大約2.6%好得多。傳統中國人海外投資房產的目的地香港和新加坡，報酬率沒有比中國好多少。

教育也是影響這個棄美投日趨勢的因素。美中貿易戰去年開打後，許多本想把子女送到美國的中國民眾比較難拿到學生簽證，因而考慮包括日本在內的其他國家。