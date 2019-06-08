G20財長會議將重申：不打貨幣戰

2019-06-08 23:38 聯合報 編譯 聯合報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



美國財政部長米努勤（左）與中國人民銀行行長易綱（右）八日在Ｇ20財金首長會議上交談。 （路透） 分享 facebook

二十國集團（Ｇ20）財金首長會議昨天在日本福岡市召開，今天結束後將發表聯合公報。據了解，在美中貿易衝突升高之際，公報中有關貿易的措辭將繼續模糊，貨幣政策則重申不以貶值來強化競爭，同時也警告全球經濟仍有下行風險。財長會議八日則同意，將推動編制共同規則防堵臉書（Facebook）等跨國科技巨擘避稅的漏洞。

路透報導，今年的財長會後聯合公報，仍會對貿易保護主義含糊其詞。了解公報草案的官員說：「就貿易這個環節，公報使用的語言將會讓外界聯想起前一次的公報。」彭博資訊則提及如何在公報中形容全球貿易紛爭，各與會國仍在爭論。

二○一七年Ｇ20財長會後草擬公報時，由於當時新就任不久的美國川普政府的堅持，將一貫使用的標準文句「避免各種形式的保護主義」，改成了「強化貿易對經濟的貢獻」的模糊表述。

綜合外媒得到的訊息，外匯議題雖然最後文字也還沒確定，但將誓言不以貨幣競貶方式來取得國際貿易好處的主旨，會在公報之中宣示。另外，由於主辦國日本強調提高債務透明度，相關議題也將列入公報。

據彭博看到的草案版本，公報將指出全球經濟成長看似穩定，但下行的風險仍在。「特別是貿易與地緣政治緊張加劇，我們將持續關注並點明這些風險，同時已準備好採取進一步行動。」

此外，二十國集團財長八日同意，推動編制一套針對跨國科技業者課稅的共同規則，以防堵臉書等全球科技巨擘避稅的漏洞，然而各國要針對具體措施達成共識，仍面臨不少阻礙。

各國官員預料今年將再開會兩次，以敲定更精確的細節，力拚明年達成協議。美國財長米努勤表示，Ｇ20國家應向各自的財政部門發出「動員令」，以商討協議的技術層面。

法國財長勒梅爾表示，七大工業國（Ｇ７）將在七月的法國會議上，尋求數位課稅的妥協方案，成為其他Ｇ20國家的體系基礎，若有全球共同的數位課稅規則，法國也將廢止自己的數位稅。他說，必須要有一套針對租稅議題的跨國解決方案，世界也必須處理如何評估數位活動、銷售、以及交換並使用數據的挑戰。