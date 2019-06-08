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美股創今年最大單周漲幅 下周將添美墨和解又一利多

2019-06-08 17:22經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周五再逾250點，單單一周漲近1,170點，不僅擺脫連六周頹勢，也創下逾六個月來最佳單周漲勢。5月就業數據表現疲軟，加深聯準會（Fed）下個月降息的預期心理，同時，市場也因美國總統川普暗示美墨貿易「有機會」達成協議而振奮。川普盤後進一步宣布「無限期暫停執行」對墨加徵關稅。

美國5月非農業就業人口僅增加7.5萬人，遠少於市場預估的17.5萬人，可見美國經濟景氣減速正波及勞動市場。也因此，市場幾乎篤定Fed下個月就會開始降息，且今年底前還會降息兩次。

投資人認為，市場顯然關切Fed貨幣政策甚於經濟表現。Cresset 資本管理公司投資總監 Jack Ablin說：「市場執迷於降息，寧可棄經濟成長於不顧，也要降息。」

道瓊工業指數周五收盤大漲263.28點，漲幅1%，報25983.94點，標普500指數和那斯達克綜合指數各漲1.1%和1.7%。總結一周，道瓊大漲4.7%，標普和那斯達克各漲4.4%和3.9%。

另外讓投資人雀躍的消息是，美國政府發出通知，寬限部分中國輸美商品兩周時間再調升關稅。美國總統川普也表示，美墨達成貿易協議的機會很大。

Raymond James 投資總監亞當（Larry Adam）說：「市場已反映降息，但若要進一步上漲，貿易必須要有進展，因為這是市場長遠來看更大的問題。 」

川普正為此問題排除了第一道障礙。他周五盤後發布推特：「很高興宣布，美國已經與墨西哥達成協議。美國訂於周一實施的對墨西哥商品加徵關稅的措施將無限期暫停執行。」

美墨貿易問題既已排除，市場焦點轉回美中貿易，最受矚目的就是美中領導人月底在二十國集團（G-20）高峰會的會面，但分析師不敢抱有太大期望。

億廷繁世(Eaton Vance)股票團隊負責人皮安特多西（Lew Piantedosi）說：「市場正拔河於兩者之間，一邊是Fed和流動性寬鬆，一邊是被貿易戰所扼殺的全球成長。」

市場如今一面倒押注Fed降息，但部分分析師也提醒，Fed不會單單因為經濟成長的幾個指標減弱就降息。

Jefferies分析師發布報告說，Fed貨幣政策已相當寬鬆，「除非數據表明經濟出現明顯威脅」，Fed才可能調整對利率的立場。

市場正拔河於兩者之間，一邊是Fed和流動性寬鬆，一邊是被貿易戰所扼殺的全球成長。...
市場正拔河於兩者之間，一邊是Fed和流動性寬鬆，一邊是被貿易戰所扼殺的全球成長。美聯社
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