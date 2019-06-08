微軟股價創新高 助市值突破1兆美元大關

2019-06-08 16:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



微軟股價昨（7）日衝上新高點，幫助該公司市值突破1兆美元大關。

MarketWatch報導，昨日的漲勢讓微軟做為最具價值的美國企業，市值領先第二名的對手亞馬遜和蘋果逾1,000億美元，這兩家公司的股價目前距離其最高收盤價都有一大段距離。

微軟股價昨日晚盤上漲2.9%，超越4月30日達到的最高紀錄收盤價130.6美元，使該公司市值達到1.008兆美元。

微軟股價在過去四個交易日裡已大漲9.7%，是該公司近四年最佳的四日間表現，2015年10月28日止的四日間曾大漲12.4%。

另一方面，亞馬遜昨日股價上漲2.6%，但比起9月4日的紀錄收盤價2,039.51美元仍低11.8%，蘋果昨日也攀漲2.5%，但比其10月3日的232.07美元紀錄低了18.2%。亞馬遜目前市值為8,861億美元，蘋果則為8,739億美元。