微軟股價創新高 助市值突破1兆美元大關
微軟股價昨（7）日衝上新高點，幫助該公司市值突破1兆美元大關。
MarketWatch報導，昨日的漲勢讓微軟做為最具價值的美國企業，市值領先第二名的對手亞馬遜和蘋果逾1,000億美元，這兩家公司的股價目前距離其最高收盤價都有一大段距離。
微軟股價昨日晚盤上漲2.9%，超越4月30日達到的最高紀錄收盤價130.6美元，使該公司市值達到1.008兆美元。
微軟股價在過去四個交易日裡已大漲9.7%，是該公司近四年最佳的四日間表現，2015年10月28日止的四日間曾大漲12.4%。
另一方面，亞馬遜昨日股價上漲2.6%，但比起9月4日的紀錄收盤價2,039.51美元仍低11.8%，蘋果昨日也攀漲2.5%，但比其10月3日的232.07美元紀錄低了18.2%。亞馬遜目前市值為8,861億美元，蘋果則為8,739億美元。
MarketWatch報導表示，微軟市值之所以可以與亞馬遜、蘋果拉大差距，或許和本周媒體報導聯邦與地方監察機關準備對亞馬遜和蘋果進行反托辣斯調查有關，臉書和Google也是被調查對象之一。微軟則可能逃過一劫，因為該公司在1990年代末到2000年代初就已受過美國司法部調查。
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