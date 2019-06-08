全球行動通訊協會：歐洲若封殺中企 5G成本將增620億美元

2019-06-08 12:33 世界日報 中國新聞組／北京8日電



據全球行動通訊系統協會（GSMA）分析報告顯示，如果禁止從中國公司購買電信設備，將使歐洲5G網路的成本增加約550億歐元(約4300億人民幣、620億美元)，並將導致該技術的推出延遲18個月左右。

路透報導，今年5月，美國將全球最大的電信設備製造商華為列入貿易黑名單，促使全球科技巨頭切斷與這家中國公司的聯繫，美國還向歐洲國家施壓，要求它們效仿。

華盛頓方面指稱，華為的設備可能被北京方面用於間諜活動，但華為一再予以否認。

在川普政府採取這一舉措之際，全球電信運營商正在為下一代移動技術(5G)的到來做準備。 5G將為那些有能力在網路和設備方面進行巨額投資的國家和地區提供超高速移動網路。

該報告指出，550億歐元的估計數字反映了全面禁止營運商從華為和中國同業中興通訊購買在歐洲推出5G網路所需設備所帶來的額外成本的總和。這兩家中國廠商在歐盟的市場份額加起來超過40%。

該報告稱，禁令還將導致這項技術的部署推遲18個月，該技術將可用於從自動駕駛汽車到醫療和物流等各個領域，「這種延遲在2025年將擴大歐盟和美國之間的5G滲透率差距超過15個百分點」。

GSMA是全球電信行業的遊說組織。獨立的安全專家指出，使用華為的廉價設備可能會付出高昂的經濟和國家安全的代價。