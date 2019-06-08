選邊站！普亭替中國抱不平 譴責美國引發國際貿易危機

2019-06-08 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



俄羅斯總統普亭7日在聖彼得堡國際經濟論壇上，抨擊美國使用關稅和制裁等手段來維持全球經濟的主導地位，同時強調與中國大陸的關係日益緊密。

華爾街日報報導，普亭痛批美國總統川普政府使用關稅，作為引發國際貿易危機的強硬手段。他還批評美國為了遏制中國電信公司華為而不擇手段。

普亭對美國的抨擊，使俄羅斯在美中對峙時，堅定站在中國這一方。事實上，普亭在發表談話時，中國大陸國家主席習近平及其率領的1000人代表團正坐在台下。

普亭表示，美國正試圖管轄全世界，這使全球邁向「永久的衝突」，「貿易戰可能不僅僅是貿易方面的戰爭」。

習近平隨後也補槍批評美國，說隨著反全球化和霸權主義抬頭，國際社會面臨越來越多新挑戰。

中國陷入與川普政府的長期貿易戰中，這對全球經濟造成壓力。俄羅斯則遭受美國的一系列制裁，依照中俄兩國目前局勢，可說是難兄難弟。

喬治城大學教授、新書「普亭的世界」作者史坦特（Angela Stent）表示，「西方試圖孤立俄羅斯和中國。美國對這兩個國家的懲罰性措施，正使中俄關係變得更緊密。」

卡內基莫斯科中心主任特雷寧（Dmitri Trenin）說：「普亭和習近平有著相似的世界觀，對美國持有類似觀點。」

習近平5日開始對俄羅斯進行為期三天的訪問，首日在與普亭於莫斯科的會晤中簽署200億美元協議，其中包括華為與俄羅斯電信大廠MTS（Mobile TeleSystems PJS）簽署5G合約。