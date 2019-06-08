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字母衝雲端 重金買Looker

2019-06-08 01:46經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

Google母公司字母同意以26億美元收購資料分析公司Looker，擴展雲端事業，並幫助客戶管理雲端資訊。

雲端對Google至關緊要，因為其核心搜尋廣告事業成長趨緩。這項6日宣布的收購案，給了Google新武器推廣雲端儲存及軟體。目前Google在與亞馬遜及微軟的雲端競爭上落居下風，去年其雲端部門主管也走馬換將，由前甲骨文高層庫里恩（Thomas Kurian）接掌。

庫里恩說：「Looker能互補Google的雲端分析基礎。」他說Google不打算終止Looker與其他競爭對手合作，因為許多客戶運用不只一個雲端，而與其他雲端系統合作，也是公司整體策略非常重要的一部分。

總部位於加州的Looker是一間數據視覺化公司，使企業能夠輕鬆分析儲存數據，並應用於業務決策。Looker原執行長賓恩（Frank Bien）將留任，並回報給庫里恩。市調機構IDC表示，全球商業智慧及分析市場去年營收達127億美元，但IDC資訊管理分析副總維賽特表示，Google算是新進者，市占約1%，「Google正填補其資料分析及商業智慧組合的缺口，以往它有資料提取、資料倉儲、資料湖泊科技，但沒有商業分析及專注於終端用戶的產品。」

根據彭博編製數據，本交易案是Google自2014年收購智慧家居以來，最大規模的收購案。但現在Google只要進行任何收購，將面臨監管單位密切關注。

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