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利多加持 Snap股價半年漲180%

2019-06-08 01:45經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

路透
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股票研究公司Pivotal宣布調高通訊軟體業者Snap的投資評級，因為Snap用戶人數成長和推出新功能，使旗下事業再度蓬勃發展，可望奪回青少年社群媒體市占霸主的地位，帶動股價自去年12月的低點迄今大漲逾180%。

Pivotal 6日將Snap的投資評級由持有提高至買進，並將目標價從13.25美元調高至17.25美元，Pivotal分析師勒維表示，用戶人數成長及新的AR功能帶動軟體的使用率提高，「各種跡象顯示，Snap的動能持續增加」。

Snap股價在6日收盤大漲6.8%後，7日早盤續漲1.2%，自去年12月的低點迄今更已大漲逾180%。

勒維說，「仍有許多投資人對Snap的動能存疑，但使用率及營收提高足以令評級提高」。

臉書和其他平台今年以來持續和監管機關以及捍衛隱私權人士糾纏不清，但Snap已悄悄加強開發年輕人關注的有趣功能，這也是該平台成立之初人氣竄升的關鍵。Snap近來推出能夠讓人轉換性別、或是換上「童顏」的濾鏡席捲社群界。勒維說，儘管Snap今年迄今的表現已經很強勁，但他不想錯失Snap再度蓬勃發展的關鍵轉捩點，「Snap最近推出的多款濾鏡，是該公司最令人印象深刻的產品創新之一」。勒維表示，Snap今年推出的應用程式（App）成功帶動用戶成長。

而用戶成長動能正是Pivotal提高Snap投資評級的原因，也有部分分析師看好Snap後市。

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