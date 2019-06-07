親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

新增2海漂死豬檢出非洲豬瘟 金門豬肉品暫停輸台1周

法網／擊退加克組合 詹詠然混雙二連霸寫歷史

美國5月就業數據疲軟 Fed夏季降息機會更高

2019-06-07 20:52經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國公布的5月就業數據全面疲軟，新增的非農業就業人數、及薪資升幅都低於預估，並大幅下修3、4月就業人數，顯示美國景氣出現走軟的初步信號，聯準會Fed）在夏季（6到8月）降息的機率升高。

就業報告各項主要數據如下：

1.5月非農業就業人口增加7.5萬人，比市場預估整整少10萬人，也低於4月修正後的22.4萬人（原先公布增加16.3萬人）；3、4兩月的就業人數共下修7.5萬人，顯示就業市場明顯降溫，美債殖利率劇降，美股期指溫和上漲，美元指數溫和下降。

2.平均時薪月升0.2%，雖與4月升幅相同，但低於預估的0.3%；時薪年升3.1%，比4月及市場預估的3.2%都低；平均每周工時為34.4小時，與4月相同，但比預估少0.1小時。

3.勞動參與率維持62.8%，失業率維持3.6%，都符合預期。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從7.3%降到7.1%，顯示全職工作人數增加，是就業報告中唯一好轉的數據。

就業報告偏弱，顯示美國經濟洩氣，Fed降息機率升高，美元指數急降0.3%，報96.7740；10年期美債殖利率劇降6個基點，報2.06%。

Fed聯準會
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

彭博專訪中國人行行長：有足夠政策工具因應貿易戰

2019-06-07 15:51

前蘋果執行長建議：跟著賈伯斯這樣過生活

2019-06-07 14:52

美讓WTO快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 13:11

美正推動取消中國WTO開發中國家地位

2019-06-07 13:08

IBM 傳將裁員約1,700人

2019-06-07 12:27

美股三連漲 道瓊指數上揚181點

2019-06-07 11:08

美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37

中國可提供墨西哥的經驗：跟川普打交道要堅決不讓

2019-06-07 09:57

美國搞到WTO上訴機構快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 08:59

Uber載客直升機下月啟動

2019-06-07 01:41

亞馬遜送貨無人機將試飛

2019-06-07 01:41

飛雅特撤回與雷諾合併案

2019-06-07 01:41

策略師看美元 強勢到年底

2019-06-07 01:41

美股變便宜 投資人搶進

2019-06-07 01:41

ECB升息 要再等六個月

2019-06-07 01:41

紐約油價墜入空頭市場

2019-06-07 01:41

美4月貿易逆差縮小

2019-06-07 01:26

大摩：油價估下半年每桶下修十美元

2019-06-07 00:19

印度降息1碼 今年第三次

2019-06-06 23:42

雙利空 墨國披索重挫

2019-06-06 23:40

比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09

高手也困惑！頂尖交易員：油市需求前景「複雜」

2019-06-06 19:57

南韓散戶熱衷買這種結構式債券 可能加劇市場動盪

2019-06-06 18:42

【彭博專欄】搶救經濟 央行快沒武器了

2019-06-06 04:35

寶馬結盟捷豹 攻電動車市場

2019-06-06 02:24

福斯集團砸45億美元 加速數位化

2019-06-06 02:24

供應緊縮 國際油價看漲

2019-06-06 02:24

美9月降息預期 飆至八成

2019-06-06 02:24

全球最富有女音樂人 蕾哈娜出線

2019-06-05 23:43

名牌精品掀「個人化」風潮

2019-06-05 23:40

法國禁業者銷毀未賣品

2019-06-05 23:37

HR新同事上工了 快篩人才減少200小時

2019-06-05 14:45

Netflix &UNIQLO商業新物種生存之道

2019-06-05 14:43

日本的傳統「就社」 與創新「就職」

2019-06-05 14:33

英國26歲教師靠賣二手書發大財 年賺167萬不怕你偷學

2019-06-04 12:43

英國打造5G智慧工廠 第四次工業革命來了

2019-06-04 11:41

北市包租代管 租金上限提高

2019-06-03 23:27

他比股神還要神！ 蘭迪斯送你6道保命符

2019-05-31 13:12

影／華府國際花卉展 「台灣造型」蝴蝶蘭參展

2019-05-04 09:21
看更多

熱門文章

比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09

鎖匠都沒這麼厲害！塵封40年保險箱加拿大男子一次解鎖

2019-06-07 08:54

登聖母峰死訊創新高？近8成是便宜團 甚至還有假嚮導

2019-06-07 11:00

稀土戰反制美貿易戰？ 陸官媒說話了

2019-06-07 00:48

日尋獲墜毀F-35戰機飛行員部分遺骸

2019-06-07 17:48

美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37

前蘋果執行長建議：跟著賈伯斯這樣過生活

2019-06-07 14:52

紐約油價墜入空頭市場

2019-06-07 01:41

專家：美中仍可望達協議

2019-06-07 01:26

台灣躺著也中槍！美CBS新聞討論泰國犯罪 標題傻傻下錯

2019-06-07 11:27

南華早報：美印太戰略報告稱台灣為「國家」

2019-06-07 15:27

影／帥爸內建「嬰語翻譯機」 與寶寶對話劇情超起勁

2019-06-07 12:04

貿易逆差沒這麼大？ 陸控美灌水逾6成

2019-06-07 00:48

影／波士頓動力機器狗可望年內上市 登台展示卻凸槌…

2019-06-07 17:47

中國幫沙國造彈道飛彈 美國緊張

2019-06-07 14:35

中國可提供墨西哥的經驗：跟川普打交道要堅決不讓

2019-06-07 09:57

經濟解析／川普貿易戰詭譎難測 亞洲光降息還不夠

2019-06-06 22:40

IBM 傳將裁員約1,700人

2019-06-07 12:27

抗美貿易霸凌 社科院：中國有打貿易戰的底氣

2019-06-07 14:08

97歲老兵跳傘 重現75年前諾曼第那夜…

2019-06-07 00:38

華為孟晚舟引渡案 明年1月開戰

2019-06-07 11:12

日本大雨首度發出4級警戒 廣島避難勸告22萬人

2019-06-07 12:37

美國搞到WTO上訴機構快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 08:59

影／美眾議員主張 美政府應供台薩德系統

2019-06-07 10:00

美土爭議升高！路透：美決定停止土新飛行員F-35訓練

2019-06-07 14:05

影／漫天黃沙！沙塵暴襲擊德州西北 能見度降到零

2019-06-07 12:43

川普撂話 再加三千億美元陸貨關稅

2019-06-07 00:06

美股變便宜 投資人搶進

2019-06-07 01:41

瑞典公寓清早氣爆 20人送醫

2019-06-07 17:57

700人染愛滋病毒！為何大批兒童在巴國這波疫情受害？

2019-06-07 11:12

川普：20國峰會後決定是否對中國續增稅

2019-06-06 23:16

普亭：美日軍事合作讓日俄締結和平條約變困難

2019-06-07 08:58

彭博專訪中國人行行長：有足夠政策工具因應貿易戰

2019-06-07 15:51

川普訪愛爾蘭 對英脫歐邊界問題狀況外

2019-06-07 00:38

對3千億美元陸貨加稅 川普：月底決定

2019-06-07 13:01

日本周末各地大雨 赴日旅遊注意安全

2019-06-07 08:51

策略師看美元 強勢到年底

2019-06-07 01:41

專家：川普打關稅戰 為勝選鋪路

2019-06-07 00:08

ECB升息 要再等六個月

2019-06-07 01:41

蜜月勝地約旦 探訪沙漠遊牧民族

2019-06-07 07:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top