美國5月就業數據疲軟 Fed夏季降息機會更高

2019-06-07 20:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國公布的5月就業數據全面疲軟，新增的非農業就業人數、及薪資升幅都低於預估，並大幅下修3、4月就業人數，顯示美國景氣出現走軟的初步信號，聯準會（Fed）在夏季（6到8月）降息的機率升高。

就業報告各項主要數據如下：

1.5月非農業就業人口增加7.5萬人，比市場預估整整少10萬人，也低於4月修正後的22.4萬人（原先公布增加16.3萬人）；3、4兩月的就業人數共下修7.5萬人，顯示就業市場明顯降溫，美債殖利率劇降，美股期指溫和上漲，美元指數溫和下降。

2.平均時薪月升0.2%，雖與4月升幅相同，但低於預估的0.3%；時薪年升3.1%，比4月及市場預估的3.2%都低；平均每周工時為34.4小時，與4月相同，但比預估少0.1小時。

3.勞動參與率維持62.8%，失業率維持3.6%，都符合預期。

4.低度就業率（U-6，指有意擔任全職工作，卻只能擔任兼職性工作者，以及不積極求職者）從7.3%降到7.1%，顯示全職工作人數增加，是就業報告中唯一好轉的數據。

就業報告偏弱，顯示美國經濟洩氣，Fed降息機率升高，美元指數急降0.3%，報96.7740；10年期美債殖利率劇降6個基點，報2.06%。