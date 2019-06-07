影／波士頓動力機器狗可望年內上市 登台展示卻凸槌…

2019-06-07 17:47 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



從與會者貼到推特的影像可看到，當時波士頓動力公司代表正讓Spot Mini展示便於操縱、繞圈圈、爬樓梯、拍攝影像等讓人印象深刻的功能。然而，Spot Mini卻突然往前跌了個踉蹌，發出似乎撞到地面的聲響，緊接著又在原地急速轉了個圈。

在波士頓動力公司執行長雷伯特（Marc Raibert）發出一聲「Uh-Oh」後，機器狗就往左一倒，「砰」的一聲倒地不起。

雷伯特告訴在場觀眾表示，故障的機器需要幾分鐘重啟，但倒地的Spot Mini一直沒有任何動靜，雷伯特隨即指示工作人員將備用的Spot Mini帶上台，將動也不動的機器狗先留在講台正中央。

目前不清楚這台Spot Mini故障的真正原因。

波士頓動力公司此前曾發表10隻機器狗拖動一輛大貨車的影像，雷伯特也設想機器狗可用於建設、物流、保安與居家協助等產業，此外也可用於娛樂。他在re:MARS大會公開的影像中，就包括一群機器狗在假擂台爭奪一個藍色大球。雷伯特也相信，用戶往後或許能用各自的機器狗決鬥，與電視曾播過的「超暴力激鬥」（BattleBots）節目沒什麼不同。