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影／波士頓動力機器狗可望年內上市 登台展示卻凸槌…

2019-06-07 17:47聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國電商龍頭亞馬遜日前在內華達州拉斯維加斯召開第一屆re:MARS大會，波士頓動力公司（Boston Dynamics）帶著四足機器狗「Spot Mini」登台展示，但過程卻發生凸槌，一隻Spot Mini就在眾目睽睽下突然倒地不起。

從與會者貼到推特的影像可看到，當時波士頓動力公司代表正讓Spot Mini展示便於操縱、繞圈圈、爬樓梯、拍攝影像等讓人印象深刻的功能。然而，Spot Mini卻突然往前跌了個踉蹌，發出似乎撞到地面的聲響，緊接著又在原地急速轉了個圈。

在波士頓動力公司執行長雷伯特（Marc Raibert）發出一聲「Uh-Oh」後，機器狗就往左一倒，「砰」的一聲倒地不起。

雷伯特告訴在場觀眾表示，故障的機器需要幾分鐘重啟，但倒地的Spot Mini一直沒有任何動靜，雷伯特隨即指示工作人員將備用的Spot Mini帶上台，將動也不動的機器狗先留在講台正中央。

目前不清楚這台Spot Mini故障的真正原因。

波士頓動力公司此前曾發表10隻機器狗拖動一輛大貨車的影像，雷伯特也設想機器狗可用於建設、物流、保安與居家協助等產業，此外也可用於娛樂。他在re:MARS大會公開的影像中，就包括一群機器狗在假擂台爭奪一個藍色大球。雷伯特也相信，用戶往後或許能用各自的機器狗決鬥，與電視曾播過的「超暴力激鬥」（BattleBots）節目沒什麼不同。

根據報導，波士頓動力公司此行不只是展示Spot Mini的先進機能，同時也宣布機器狗幾乎準備好上市，第一批預定約100台，時間約莫就在今年年內，但還沒有訂下確切的日期。定價也尚未公開，網媒《Quartz》則稱可能在美金五位數。

美國電商龍頭亞馬遜日前召開re:MARS大會，波士頓動力公司帶著四足機器狗「Sp...
美國電商龍頭亞馬遜日前召開re:MARS大會，波士頓動力公司帶著四足機器狗「Spot Mini」登台，但就在過程中，展示用的Spot Mini突然在眾目睽睽下倒地不起，讓工作人員必須急尋備用的機器狗。畫面翻攝：Twitter/Elise_Andrew
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波士頓電商拉斯維加斯
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