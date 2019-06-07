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彭博專訪中國人行行長：有足夠政策工具因應貿易戰

2019-06-07 15:51經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

中國人民銀行行長易綱。（聯合報系資料照片）
中國人民銀行行長易綱。（聯合報系資料照片）
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中國人民銀行（央行）行長易綱接受彭博資訊獨家專訪時表示，如果中美貿易戰惡化，中國有足夠的政策空間來應對，包括基準利率、存款準備率；他說本周末將與美國財政部長米努勤會晤，然而中美兩國的貿易談判能否繼續充滿「不確定性和困難」。

易綱說：「如果事態惡化，我們的貨幣政策將能有效應對，我們在利率、存款準備率上有充足的空間。」易綱並認為中國的利率目前處於相對合適的水準。

被問到本周末在日本參加G20財長會議期間他與米努勤的會晤時，易綱表示，「和以往一樣，我們會談到全球經濟和G20問題，同時也將討論雙方共同關注的話題。我認為這次會談會一如既往地富有成效。」

不過他也指出，「貿易談判能否繼續或有所進展，我認為這是由雙方所決定的。取決於雙方所處的氛圍和意願，目前仍面臨一些不確定性。」

當被問及匯率是否有紅線，易綱表示貿易戰可能會給人民幣帶來暫時性的貶值壓力，但噪音過後，人民幣將回歸穩定，「關於保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定這一點，我們非常有信心。」

易綱認為，人民幣增強彈性對於中國乃至全球經濟都有益，因為它發揮了經濟自動穩定的作用。通過匯率調整，得以平衡國際收支和管理人的預期。「我認為有彈性的人民幣匯率機制是非常有益的，我們將繼續採用這種市場化機制。」

「關於人民幣，你可以看到貿易戰與人民幣波動之間明顯存在關聯。近期，由於美方施加巨大壓力，人民幣小幅走弱。但人民幣基本上是由市場供需決定，這是一種市場機制。」易綱說，中國央行已經很長時間以來都沒有干預匯市，「我希望持續這種不干預的狀況。」

談及貿易戰對經濟的影響，易綱強調中國央行為應對貿易戰對就業的不利影響，已經做好了準備。

他表示，如果中國民眾因貿易戰影響而暫時失業，比如6個月或者更長，中國政府會提供失業保障，維持他們的家庭所需，並培訓他們再度就業。他說，補充道，中國將推出約1,000億元人民幣的資金來支持再就業及相關培訓。

人民幣易綱
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