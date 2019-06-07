前蘋果執行長建議：跟著賈伯斯這樣過生活

2019-06-07 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



曾擔任蘋果執行長的史考利（John Sculley）說，世上幾乎沒有成功的保證，但他40年前從科技業傳奇人物賈伯斯和蓋茲身上學到，達成成功的最佳機會是選擇「目標導向的生活」。

史考利日前在費城湯馬斯傑佛遜大學向畢業生致詞時呼籲：「我建議各位⋯⋯選擇一個目標導向的生活。」

史考利說，他在1980年代首度接觸尋找「目標」的概念。當時，賈伯斯和蓋茲兩人各自都在為透過科技提升眾人能力的「崇高目的」而努力。

他回想往事：「『崇高目的』是我從沒聽說過的事。」賈伯斯把他從百事可樂挖角到蘋果來時，很出名地問了一個問題：「你想要一輩子賣糖水，還是想要改變這個世界？」

史考利承認，找到目標，說比做簡單，尤其是對那些剛踏入社會的人而言。

他建議，砥礪出正確的個性以實現目標，也就是，對世界抱持「永不滿足的好奇心」，向無限的機會敞開你的心。他說：「你必須有強大的好奇心，開始思考有些事可能存在的可能性。」

史考利表示，他也在繼任蓋茲的51歲微軟執行長納德利（Satya Nadella）身上看到一些技巧：「他是超厲害的傾聽者，而且他有開放的心靈」。