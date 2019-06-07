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美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】美國眾院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（Ted Yoho）周四（6日） 說，美國國會和政府正共同努力推動取消中國大陸在世界貿易組織（WTO）的開發中國家地位。

美國之音（VOA）報導，共和黨籍的約霍是在美國智庫「美國外交政策協會」（FPA）舉行有關中國問題的研討會上做此表示。他還說，已經和國務卿龐培歐討論過相關事宜。

約霍抱怨：「這個國家是是全球第二大經濟體。他們建了5艘航空母艦。他們通過 『一帶一路倡議』在全球各地進行投資。另外，他們還有太空計畫。這怎麽可能是開發中國家。 」

今年3月，美國駐世貿組織大使習達難（Dennis Shea）先在日內瓦表示，中國不該再聲稱自己為開發中國家。他批中國「已經發射探測器登陸月球背面」，卻堅持與最貧窮的國家接受同等待遇。

WTO並未對「已開發國家」和「開發中國家」下定義，允許成員國自行認定。但成員國可以質疑其他成員國宣布的定位，是想利用有利於開發中國家的優惠條款。目前，WTO以開發中國家占成員國的大多數。

WTO成員宣布自己是開發中國家，並不意味它就能自動受惠於已開發國家的單邊優惠計畫，例如普遍化優惠關稅制度（GSP）。在實務上，給予優惠的國家能決定哪些開發中國家才能列入優惠清單。

美國總統川普經常砲轟中國的開發中國家地位。今年1月15日，美國已向WTO提交文件，對此提出挑戰，之後又提出一份總理事會決議草案，要求取消一大批開發中成員享受特殊和差別待遇的權利。

但中國堅稱，根據人均GDP、教育水平等標準，中國應被視為開發中國家。

美國眾院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（圖右）6日說，美國國會和政府正努力推動...
美國眾院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（圖右）6日說，美國國會和政府正努力推動取消中國大陸在世貿組織的開發中國家地位。翻攝約霍臉書
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