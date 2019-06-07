美想推動取消中國大陸在WTO的「開發中國家」地位

2019-06-07 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／綜合報導】美國眾院外交委員會亞太小組委員會主席約霍（Ted Yoho）周四（6日） 說，美國國會和政府正共同努力推動取消中國大陸在世界貿易組織（WTO）的開發中國家地位。

美國之音（VOA）報導，共和黨籍的約霍是在美國智庫「美國外交政策協會」（FPA）舉行有關中國問題的研討會上做此表示。他還說，已經和國務卿龐培歐討論過相關事宜。

約霍抱怨：「這個國家是是全球第二大經濟體。他們建了5艘航空母艦。他們通過 『一帶一路倡議』在全球各地進行投資。另外，他們還有太空計畫。這怎麽可能是開發中國家。 」

今年3月，美國駐世貿組織大使習達難（Dennis Shea）先在日內瓦表示，中國不該再聲稱自己為開發中國家。他批中國「已經發射探測器登陸月球背面」，卻堅持與最貧窮的國家接受同等待遇。

WTO並未對「已開發國家」和「開發中國家」下定義，允許成員國自行認定。但成員國可以質疑其他成員國宣布的定位，是想利用有利於開發中國家的優惠條款。目前，WTO以開發中國家占成員國的大多數。

WTO成員宣布自己是開發中國家，並不意味它就能自動受惠於已開發國家的單邊優惠計畫，例如普遍化優惠關稅制度（GSP）。在實務上，給予優惠的國家能決定哪些開發中國家才能列入優惠清單。

美國總統川普經常砲轟中國的開發中國家地位。今年1月15日，美國已向WTO提交文件，對此提出挑戰，之後又提出一份總理事會決議草案，要求取消一大批開發中成員享受特殊和差別待遇的權利。