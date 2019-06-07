美國搞到WTO上訴機構快癱瘓 歐盟想設影子機構

2019-06-07 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



【編譯季晶晶／路透柏林、日內瓦6日電】歐盟可望提案設立一個影子體系，以規避美國刻意阻擋世界貿易組織（WTO）上訴機構（Appellate Body）法官的任命。若不能破解美國的阻擋，解決貿易爭端的上訴法院可能在今年12月之前陷入癱瘓。

美國總統川普目前阻擋上訴機構任命法官，堅稱他們僭越職權且不理會指示。川普批評者說，他不滿這些法官的權力超越美國法律。

除非美國不再阻擋，否則全球最高貿易法庭的七位法官12月前將只剩一位，無法再審理國際爭議案件。這可能讓貿易爭端陷入法律困境，破壞全球防範貿易保護主義的能力。

儘管貿易專家都同意破除美國阻力是最佳方案，但他們也提過很多構想，希望沒有上訴法院，也能維持體系運作。

根據路透取得各國議員之間流傳的提案草案，歐盟以及與其發生爭議的WTO成員國將使用WTO仲裁法規來建立新的司法程序，直到美國不再否決新法官的任命。爭議雙方將「複製和貼上」現有體系，以創造一個臨時的特別程序，由WTO秘書長選擇三名前任上訴法官坐陣監督。

開始著手推動替代安排的歐盟已表明，不期待上訴法庭的癱瘓危機能在12月之前解決。WTO自1995年成立以來，已有近600項貿易爭端被，其中大部分直接涉及歐盟或歐盟是第三方。

歐盟提案要先取得各成員國政府的支持，才能提到WTO。

位於華府的彼得森國際經濟研究所（PIIE）貿易專家包恩（Chad P. Bown）說，WTO成員國尋求創造性的解決方案是正面跡象。

他補充表示，歐盟的提案可以成為自願簽署國家的解決方案，但這樣做只能「部分修復」問題，因為美國不太可能再次致力設立可強制執法、基於規則的貿易體系。