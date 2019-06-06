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比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

名模林志玲6日宣布和日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，震驚亞洲娛樂圈，也迅速成為日本社群媒體熱門話題。

林志玲曾赴日發展，且曾於2010年參與木村拓哉主演的日劇「月之戀人」，飾演出身上海的女工，赴日後麻雀變鳳凰成為名模，因此戲在日本闖出知名度。

不過最讓日本網友驚訝的是她的凍齡，紛紛推文表示「她已經44歲了！實在看不出來！」「她看起來好年輕！」

一名日本網友推文寫道：「章子怡40歲，林志玲44歲。她們是喝了什麼不老藥嗎？」（...
一名日本網友推文寫道：「章子怡40歲，林志玲44歲。她們是喝了什麼不老藥嗎？」（取自推特）
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有日本網友翻出日劇「月之戀人」的劇照回味一番，圖右二為林志玲。（取自推特）
有日本網友翻出日劇「月之戀人」的劇照回味一番，圖右二為林志玲。（取自推特）
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