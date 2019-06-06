比起閃嫁放浪兄弟 日網友更驚訝志玲姊姊這一點

2019-06-06 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



名模林志玲6日宣布和日本團體「放浪兄弟」成員AKIRA結婚，震驚亞洲娛樂圈，也迅速成為日本社群媒體熱門話題。

林志玲曾赴日發展，且曾於2010年參與木村拓哉主演的日劇「月之戀人」，飾演出身上海的女工，赴日後麻雀變鳳凰成為名模，因此戲在日本闖出知名度。