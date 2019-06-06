高手也困惑！頂尖交易員：油市需求前景「複雜」

2019-06-06 19:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



油市前景連頂尖交易員都摸不透。路透。 分享 facebook 倫敦避險基金「商人商品基金」（Merchant Commodity Fund）的頂尖交易員金恩（Doug King）警告，油價可能將保持波動，油市展望是這幾年來「最複雜」。

金恩在2014年因押注油價會從高於每桶100美元的水準下跌而聲名大噪。雖然他管理的避險基金今年透過一連串押注獲利交出16.1%報酬率，但金恩向金融時報表示，油價前景仍充滿大量不確定性。布蘭特原油過去五周下滑20%，先前在1到4月間卻從每桶50美元上漲50%至75美元，如坐雲霄飛車。

金恩說：「油市的複雜程度，是我這麼長時間來僅見。」他說，考量供給中斷的數量，現在不太敢放空原油，但整體油市緊縮。

這樣的評論，凸顯了就算是頂尖的交易員，也苦於應付愈來愈劇烈震盪的油市。石油輸出國組織及盟國（OPEC+）已減產支撐油價，伊朗及委內瑞拉遭逢制裁使供給緊縮；與此同時，俄國原油遭受汙染，也使身為全球最大產油國之一的俄國抑制出口。

但美中貿易戰恐影響原油需求，全球經濟放緩也抑制油價，許多交易員預測美國頁岩油產業的成長速度高於年初預期。

金恩說，原油市場利多及利空的拉扯，導致波動性大增，因此他專注在汽油、柴油及其他煉製油品上。