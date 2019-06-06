南韓散戶熱衷買這種結構式債券 可能加劇市場動盪

2019-06-06 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



南韓散戶為追逐較高收益，近年熱衷買進自動贖回證券。（圖／美聯社） 分享 facebook 南韓散戶正熱中買進名為Super Lizard（超極蜥蜴）、Cobra（眼鏡蛇）或Boosters這類複合型儲蓄產品，目的在利率低點時期取得較豐厚的收益。然而分析師警告說，這些產品正導致市場異常，還可能在市場面臨壓力時引發範圍更廣的動盪。

英國金融時報報導，這類自動贖回證券（auto-callables）是種連動式債券，提供類似債券的固定收益同時銷售股票指數的選擇權，讓投資人能賺取比傳統儲蓄產品更高的收益。

由於日本自1990年代以來就處於低利環境，因此這類投資長期來已受到日本儲蓄者的歡迎，近年來也因類似原因在歐洲日益獲得青睞。不過南韓已成為自動贖回證券產業的主力，目前持有的規模約110韓元（932億美元），相當是歐洲與美國自動贖回證券市場合計規模。

然而，一些投資人認為，雖然這種把股票衍生品結合自動贖回證券的做法主要是為了抑制市場波動，但當市場特別動盪時，自動贖回證券的複雜結構可能會加劇動盪，因為把金融產品綁在一起銷售的銀行必須持續對它們的曝險進行避險，例如法國外貿銀行去年第4季遭遇與亞洲自動贖回證券相關的損失達2.93億美元。

南韓金融監督院（FSS）一名官員表示，監管人員已加強監督市場，同時指出當地券商承受客戶「從眾行為」而引發損失的風險，「若股市指數下跌，我們能見到大量的期貨賣出，它將進一步拖累指數」。