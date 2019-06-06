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剖析咖啡價值鏈 咖啡農一杯咖啡賺不到1％

2019-06-06 17:36經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

從咖啡價值鏈看出最大受益方為大型咖啡烘焙業者。路透
從咖啡價值鏈看出最大受益方為大型咖啡烘焙業者。路透
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隨著咖啡日益受到消費者青睞，當前成為咖啡農應是再好不過。然而，阿拉比卡咖啡豆在紐約洲際交易所（ICE）每磅價格僅略高於1美元，不到五年前的一半。

咖啡豆賤價導致許多咖啡農轉而種植古柯鹼等非法作物，同時增添咖啡豆未來能否穩定供應的疑慮，若供貨不穩，最終將由消費者吸收成本。

●為何咖啡價格不斷攀升，咖啡農卻仍愁眉苦臉？

消費者可能認為咖啡價格上漲，能讓咖啡農至少獲得其中一部份的利潤。但根據研調機構Allegra Strategies，以一杯2.5英鎊（新台幣88元）的咖啡為例，咖啡本身的成本僅占4%（相當於10便士），而租賃、勞力及稅務支出卻占了75%。

●咖啡豆的價值鏈長怎樣？

農夫收成咖啡豆後，加工人員會清理、脫殼、曬乾再準備出口。這些裝袋的生豆經由進口商、貿易商、及出口商等中間人，最後來到烘焙師手中。根據2012年新增版的國際貿易中心（ITC）咖啡出口方針，咖啡批發價格最終有八成落入烘焙商手中，咖啡農只拿到略高於一成，相當於一杯2.5歐元咖啡只拿到約1便士。

●誰在咖啡價值鏈中謀取到最大利潤？

以一杯咖啡來說，咖啡店及零售業者謀取最多利潤；而在批發的過程中，烘焙商是最大受益者。

但專家認為，烘焙商將生咖啡豆變成香醇的飲品，需要投入大量時間與金錢，才能找出符合消費者味蕾的烘焙方式。Diedrich Roaster歐洲業務主管班威爾認為，一位合格的烘焙師需要有採買各種咖啡豆及走訪咖啡農場的經驗，並能以一貫客觀的態度品嘗並了解咖啡。他們須具備能精準且專業烘焙咖啡的能力。

●誰是大型的烘焙商？

雀巢（Nestle）及大型零售商如星巴克（Starbucks）向來透過烘焙咖啡賺取利潤，但如今小規模的咖啡連鎖店也開始自行烘焙咖啡豆。

為了搶佔咖啡熱潮的巨大商機，咖啡產業出現整併潮，業界大咖透過收購小型咖啡烘焙業者及連鎖商店鞏固地位。根據非政府組織的報告，全球前十大烘焙業者（包括雀巢、JAB、Lavazza等）在咖啡市場的的市占率約達35%。

●為什麼一杯咖啡這麼貴？

歐睿國際公司（EI）食物與飲品全球主管薛佛德說：「大部分消費者都是在為空間、咖啡沖泡技術及品牌價值買單。」星巴克在部分市場的定位是精品咖啡，因此坐落於大城市的黃金地段，消費客群的經濟基礎也高於一般民眾。

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