影／美國版「卡神」！他用十年累積千萬信用卡點數

2019-06-06 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國信用卡達人哈欽斯（Chris Hutchins），受到能免費旅遊的吸引，開始一頭栽入信用卡點數累積人生，並在過去10年來，成功累積高達1000萬點信用卡回饋點數。

《CNBC Make It.》專訪哈欽斯，探討他成功賺取信用卡點數的祕密，他之前在谷歌（Google）上班，但刷卡刷成精，於是自己出來開公司教個人理財。哈欽斯表示，在大學時取得人生第一張信用卡，發現花錢能換里程數，累積夠了就能免費出國旅遊，熱愛旅遊的他，因此一頭栽進，賺取利用信用卡點數的人生。

為了要能最大效率賺取點數，哈欽斯仔細研究每一張信用卡的優惠，與朋友團體用餐開趴時會主動用刷卡一起結帳，或是將消費集中在點數較優惠的商家，到目前為止最划算的一次，就是利用航空公司的優惠，成功讓里程數翻倍增加，換到和老婆的蜜月機票，並請婚禮攝影師夫妻一同前去，換取免費的婚攝服務。

哈欽斯指出，賺取信用卡點數是一條不歸路，一旦投入就難以抽身，就連「Reddit」論壇上都有專屬討論區。他雖然擁有16張信用卡，但平時只會依照當天活動和需求，選擇最划算的一張信用卡帶出門。哈欽斯表示，能刷卡就絕不用現金，最大程度增加賺取點數的機會。