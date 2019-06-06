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經濟成長步調緩慢 印度利率連三降

2019-06-06 14:54經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

印度央行今天（6日）連續第三次降息，宣布將基準利率下調一碼到5.75%，創下印度近九年來最低利率水準，降幅與彭博訪調經濟學者的預期一致。彭博指出，降息將為後續更多寬鬆政策鋪路，因為印度現正面臨2014年以來，最緩慢的經濟成長。

印度央行聲明中表示：「成長的脈動已顯著弱化」；並把當前會計年度的經濟成長率由4月時預測的7.2%下修到7%。鑑於通膨低於央行設定的中期目標區間，央行貨幣政策委員會決定繼續降息。降息決策將有助支持總理莫迪復甦國內消費與投資以刺激經濟成長的努力。

印度央行6日宣布降息一碼。 路透
印度央行6日宣布降息一碼。 路透
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