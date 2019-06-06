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荷蘭17歲女孩決定安樂死？友人澄清：不，她絕食過世

2019-06-06 11:04聯合報 記者馮克芸╱即時報導

17歲的荷蘭女孩波索芬（Noa Pothoven）的故事近日在全球傳播，從歐美到澳洲、印度，許多國際媒體都說，這位幼時遭性侵且多次自殺的女孩「合法接受安樂死」，但衛報報導，波索芬2日在家中過世，原因明顯是主動絕食，且並無證據顯示她的死亡是經人協助。

衛報指出，荷蘭當地媒體報導，波索芬歷經多年憂鬱症、創傷後壓力症候群、厭食症等，2日在阿納姆市她的父母家過世，而非如許多媒體所述，接受荷蘭安樂死醫院的「合法安樂死」。

目前她的確切死亡方式不明，官方尚未提供她的死因，也無證據顯示是安樂死或輔助自殺，這兩種形式的死亡在荷蘭都是合法的，但受到嚴格限制。波索芬曾說，她11歲時在一個同樂會上遭猥褻，14歲時遭兩名男子性侵。

波索芬曾在2017年接洽海牙安樂死醫院Levenseinde，該院5日說，他們基於隱私理由，不做任何評論，但為「停止不正確報導」，尤其是外國媒體的不正確報導，該院公布一份波索芬多位友人的聲明，聲明中說：「波索芬並非死於安樂死。為停止受苦，她停止進食及飲水。」

波索芬曾在去年12月的一項訪問中，告訴荷蘭媒體《海爾德蘭人》（De Gelderlander），她2017年曾詢問上述安樂死醫院，可否考慮為她施行安樂死或輔助死亡，但該院告訴她，不可以。波索芬說：「醫院認為我太年輕不能死。他們認為我應該完成創傷治療，且讓我的腦部完全成長，那要持續到我21歲生日。這讓我崩潰，因為我無法等那麼久。」

《海爾德蘭人》說，波索芬多次進出醫院，一度體重過輕到危險程度，致使醫護人員讓她昏睡，以便插管餵食；今年初她希望不再接受治療。

上周她拒絕所有食物及流質，據說她的父母及醫師同意不再強迫餵食。荷蘭醫學指南規定，如果病患不同意，「提供照顧者或可不提供治療、護理或照顧」。

波索芬在她最後一則IG留言中說，她已「停止進食及喝水一陣子」，預料自己會在10天內死亡。這則留言現在已刪除。

根據荷蘭官方目前為止最近期的2017年統計，當年荷蘭有6091人安樂死，占所有死者中的4%，其中80%以上是罹患無法痊癒的癌症、神經性疾病、心血管疾病或肺疾；僅不到1%是精神疾病，且僅有1人不到18歲。

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17歲荷蘭女孩波索芬。擷自winnenofleren IG
17歲荷蘭女孩波索芬。擷自winnenofleren IG
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