美議員拋震撼新法！中國在美上市公司若違規處下市三年

2019-06-06 09:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國民主、共和兩黨議員組成的團體提案，要求加強監管中國和其他外國在美國的上市公司，不遵守法規者，處罰下市三年。