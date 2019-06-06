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美國庫存意外增加拖累油價 貿易疑慮助金價上揚

2019-06-06 08:16經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周三下跌，西德州原油期貨跌至1月以來低點，主因美國原油庫存意外增加，加劇了對全球經濟成長放緩的擔憂。金價走高，因貿易疑慮揮之不去，且降息預期使資金轉向黃金。

布蘭特原油期貨下跌1.34美元或2.2%，結算價報每桶60.63美元。西德州原油期貨下跌1.8美元或3.4%，結算價報每桶51.68美元，盤中觸及1月14日以來最低的每桶50.60美元。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，上周美國原油庫存增加680萬桶，為2017年7月以來最高，分析師預估為減少84.9萬桶。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「庫存全面增加使得報告是一大利空。進口激增和國內產量的增加使庫存升高。儘管煉油商和駕駛者對原油和汽油的需求強勁，但庫存仍出現成長。

黃金州斯一度觸及15周高點，因市場對全球貿易的疑慮並未消退，且預期美國聯準會（Fed）將降息，促使投資人湧向黃金。

黃金現貨上漲0.4%，至每英兩1,329.57美元；美國黃金期貨上漲0.4%，報每英兩1,333.60美元。

U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示：「Fed主席鮑爾的說法顯示，將觀察經濟狀況以尋找降息的可能性，這似乎為金價提供了一個非常好的買入理由。」

Fed主席鮑爾承認貿易衝突帶來的風險，稱將適當反應。

自美國總統川普揚言對墨西哥加徵關稅以來，風險較高的資產出現賣壓，黃金價格已上漲約70美元。

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