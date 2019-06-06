道瓊上漲207點 降息預期推升美股

2019-06-06 07:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三上揚，投資人對美國聯準會（Fed）降息的預期升高，美國民間就業數據疲弱，且美國和墨西哥有望達成協議。

道瓊工業指數上漲207.39點或0.82%，報25,539.57點。標普500指數收漲22.88點或0.82%，報2,826.15點；那斯達克指數收漲48.36點或0.64%，報7,575.48點。

Fed主席鮑爾表示，可能不得不對美國的貿易戰作出反應，提振降息的希望；其他Fed官員也示意有可能降息。 周三公布的ADP全國就業報告，進一步提振降息預期。美國5月民間就業增幅降至逾九年最低，分析師認為原因在於全球貿易緊張局勢加劇。

市場目前聚焦周五將公布的非農就業報告，嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop表示：「經濟進一步疲軟為Fed提供預防性降息的依據。如果周五公布的就業數據強勁，市場可能會感到失望。」

川普周三表示，墨西哥希望達成協議，制止新的貿易戰。一位白宮貿易顧問和一位資深共和黨參議員也表示，華府可能不會真的實施擬議中的關稅措施。