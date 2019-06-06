美聯準會暗示降息 紐時：讓川普拉長貿易戰線

2019-06-06 01:25 聯合報 編譯 聯合報 編譯 莊蕙嘉 ／綜合報導



美國聯準會主席鮑爾四日暗示，必要時可能降息以支撐經濟。 （美聯社） 分享 facebook

美中貿易戰未歇，美國聯準會主席鮑爾四日暗示，可能降息以減輕經濟衝擊，美股隨之受到激勵大漲。但紐約時報報導，此舉恐正中美國總統川普下懷，讓他更加肆無忌憚地擴大及拉長貿易戰戰線。

紐時指出，川普對中國大陸等國發動貿易戰以來，美國乃至於全球市場多所震盪，金融市場因此期盼聯準會幫忙。但聯準會若真的伸出援手，如同今年一月宣布暫不升息，股市立刻反彈，川普政府就可繼續遂行其政策目標。

鮑爾的談話讓美股大漲，讓一向很關切股市的川普鬆一口氣，得以繼續跟大陸和墨西哥打貿易戰，不必擔心影響經濟復甦。

在五月初美陸最新一輪貿易談判破裂後，川普宣布對中國大陸兩千億美元商品加徵百分之廿五關稅。接著川普也把墨西哥列為目標，五月底宣布，將自六月十日起對墨國輸美產品加徵百分之五關稅，十月更將增至百分之廿五，直到墨西哥處理非法移民問題。川普四日在倫敦表示，他已準備好下周開始懲罰墨西哥，因為他們無法阻止非法移民由墨西哥穿越邊界，進入美國南部。

川普的貿易戰策略令聯準會相當為難。目前美國經濟表現良好，就業市場亦是近半世紀以來最佳，因此聯準會認為沒有降息必要。此外，貿易爭議可透過談判在短時間解決，也不需要動用降息。

目前美國通膨偏低，聯準會利率也仍舊處於歷史低點，但川普仍多次要求聯準會降息。他深信只要降息，美國經濟便可如火箭般一飛沖天，他甚至拿聯準會與中國大陸人民銀行相比，認為中國的經濟成長就是靠低利率達到。

貿易戰不僅影響美陸，也波及全球經濟。若全球成長疲軟，也可能反噬美國。