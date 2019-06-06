終止83個月順差 南韓7年首見經常帳逆差

南韓央行５日公布４月經常帳收支呈現逆差，是自2012年4月以來首次出現經常帳逆差。（歐新社） 分享 facebook

受到近期出口不振，以及股息支出大增衝擊，南韓央行昨天公布四月經常帳收支呈現逆差，逆差金額六億六千萬美元。這是自南韓二○一二年四月以來首次出現經常帳逆差，終止連續八十三個月保持順差的強勁表現。

此外，澳洲昨天公布今年第一季國內生產毛額（ＧＤＰ）較去年第四季成長百分之○點四，略低於經濟學者預期的百分之○點五；以年增率看，成長率百分之一點八降至十年來最低。澳洲經濟成長放緩主要是占ＧＤＰ近六成的家庭消費增幅減少，薪資成長停滯和房價下跌衝擊到消費支出。

經常帳反應一國與外國包括因為商品、勞務、進出口以及投資所得、其他商品、勞務所得等因素產生的資金流出和流入狀況。南韓四月經常帳逆差六億六千萬美元，遠低於三月經常帳順差四十八億兩千萬美元，其中，出口減少導致盈餘降低是四月出現逆差最大原因。

南韓四月出口四八三億美元，比去年同期減少百分之六點二，連續五個月下滑；進口年增率百分之一點八，達到四二六億三千萬美元，貿易順差五十六億七千萬美元，年減百分之四十一。

南韓央行表示，四月的經常帳逆差受到集中配息的「季節性因素」影響，預計很快由負轉正。不過，中央日報等南韓媒體分析，集中配息雖是造成逆差的決定性因素，但受到半導體單價下滑、全球貿易衰退影響，作為南韓經濟引擎的出口持續衰退，從去年九月達到頂點後，出口不斷下滑，五月貿易順差推估廿二億七千萬美元，經常帳能否轉為順差並不樂觀。

分析指出，未來除非出口能夠快速回升，否則南韓可能不會很快重回經常帳動輒出現單月順差的日子，鑒於美中不斷升級的貿易戰，這種情況出現的可能性更加渺茫。