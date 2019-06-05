美中貿易戰纏鬥 美9月降息機率急升至超過80%

2019-06-05 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



Fed主席鮑爾對降息持開放態度。 路透 分享 facebook

幾周前投資人認為美國聯準會（Fed）9月降息的可能性不到三成，如今卻認為調降利率的機率超過80%，原因是情勢已出現明顯轉變，美中貿易戰升級導致全球經濟成長烏雲壟罩。

倫敦金融時報（FT）報導，期貨價格顯示，如今投資人認為Fed 9月降息的可能性達到86%，遠高於5月1日的32%；投資人甚至認為央行在7月底那次的決策會議降息的機率也有50%，高於一個月前的18.5%。

近來美國總統川普開闢貿易戰新戰線，宣布將對墨西哥產品加徵關稅，並取消約2,000種印度輸美產品的零關稅優惠。Fed主席鮑爾4日表示，對降息持開放態度。聖路易聯準銀行總裁博拉德3日也說，可能很快就須調降政策利率。美國這些最新發展都促使投資人認為Fed可能很快就會採取行動。

National Alliance證券公司國際固定收益部門主管布蘭納指出，期貨市場有關降息機率的變化很大，這些數字預示美國將調降利率。投資人逐漸接受美國對其他國家加稅的事實，並擔憂經濟可能陷入衰退。

美股投資人也憂心景氣趨緩，不動產與公用事業是5月標普500指數中表現最出色的類股，這些族群在經濟放緩時期通常表現不俗。能源族群的表現吊車尾，凸顯大宗商品價格下跌的趨勢，依賴貿易的科技類股表現也欠佳。

美國債市3日也警鈴大作，3個月與10年期公債殖利率的利差降至負26個基點，為12年新低。投資人將此利差視為景氣低迷即將來臨的指標，美國過去50年每次經濟陷入衰退前，殖利率曲線都會倒掛。