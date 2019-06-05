美股道瓊早盤漲逾百點 5月小非農新增就業觸九年新低

2019-06-05 21:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



有「小非農」之稱的ADP就業數據顯示，美國5月就業市場意外陷入停滯。 美聯社 分享 facebook

美股5日早盤開高，儘管美國5月就業市場意外陷入停滯，道瓊指數仍漲近百點，蘋果漲2%，特斯拉重回200美元整數關卡，前一天聯準會（Fed）主席鮑爾一番暗示必要時可能降息的談話仍持續激勵市場。

素有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國5月民間新增就業人口觸及九年低點，為周五（7日）將公布的官方非農數據籠罩陰影，也提高增加聯準會（Fed）降息壓力。

人力資源服務公司ADP 5日公布，美國5月民間非農就業人口僅新增2.7萬個，跌抵2010年3月以來低點，遠不及4月勁增的27.5萬人，也不如預期的18.5萬人。

穆迪分析公司首席經濟學家詹迪說：「就業成長趨於溫和。勞動力短缺正阻礙就業成長，特別是在小型企業，實體店面裁員衝擊就業數據。」近幾周美國數據好壞參半，而就業市場向來是美國經濟的亮點。

5日公布的ADP小非農數據，很可能為美國勞動部周五（7日）將公布的非農就業人口蒙上陰影。經濟學家預期，5月的非農就業人口將新增18.3萬人，4月則是26.3萬人。

就業市場走疲可能增加聯準會今年降息的壓力。隨著川普上月重燃美中貿易爭端、誓言向墨西哥進口品加徵關稅，並宣布取消對約2,000項印度輸美商品零關稅優惠，市場已押注聯準會將降低基準利率。