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金融鐵幕降臨？ 美銀推演美中金融脫鉤情境

2019-06-05 20:58經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

美銀的策略師說，近幾天有一些跡象顯示，美中衝突可能會蔓延到金融市場，長遠來看，美...
美銀的策略師說，近幾天有一些跡象顯示，美中衝突可能會蔓延到金融市場，長遠來看，美中可能會「金融脫鉤」。 路透
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隨著美中貿易緊張局勢加劇，美國銀行（BofA）的分析師已就金融市場可能遭受到的影響進行推演。

由美銀中國股票策略主管崔偉（David Cui）領導的團隊在4日給客戶的研究報告說：「要是中國和美國在金融上脫鉤，將會如何？」這份報告說：「這不是我們的基本情況預測，而是一種值得監測的新興風險。」

美銀指出，世界兩大經濟體豎起金融鐵幕的可能情境包括：

●在美國政治人物加強審查下，中國的美國存託憑證（ADR）下市。

●美國基金管理業者面臨退出中國股市的壓力。生技、營建、石油和天然氣、電信、媒體和科技等公司可能面臨更高的股東不利行為風險。

● 中國企業的首次公開發行股票（IPO）可能轉向中國和香港，傷害「新經濟」企業，因為「美國的資本市場比以前更深」。短期來看，「大型IPO激增加可能為（中國）其他市場帶來流動性壓力」。

● 中國可能出售部分美國投資，包括美國公債和股票。

● 美中兩國會從事一場貨幣戰爭，因為中國推動全球使用人民幣以削弱美元角色在全球金融體系帶給美國的「戰略優勢」。美銀指出，美元的主導地位為美國制裁俄羅斯、伊朗和華為帶來了額外的助力。

美銀的策略師說：「最近幾天有一些跡象顯示，美中衝突可能會蔓延到金融市場。」「長遠來看，美中可能會金融脫鉤。」

IPO俄羅斯貿易戰美中關係
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