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陸稀土行業：要強化稀土產品出口管控 保護珍貴資源

2019-06-05 20:49聯合報 記者陳言喬╱即時報導

稀土將成中國對抗美國貿易戰的重要武器。6月5日，中國國家發展改革委相關司局召開稀土行業企業座談會，參會企業建議，要強化稀土產品出口管控，保護珍貴資源。

人民日報客戶端報導，發改委此次主要是聽取重點企業對推動稀土產業結構調整、加快轉型升級、實現高品質發展的意見建議。

參會企業表示，中國稀土企業集團組建工作已取得重大進展，大企業集團主導的產業格局初步形成，超高純稀土金屬和化合物、高性能稀土合金等關鍵製備技術取得突破，稀土行業初級產品為主、深加工落後的局面逐步改變。但與此同時，私採濫挖、超計畫生產、非法回收等「黑色」產業屢禁不絕，開採和冶煉分離優勢技術擴散風險加大，高端應用領域的原始創新仍然較弱。

參會企業建議，要堅決嚴厲打擊非法開採，強化稀土產品出口管控，加大行業經營秩序整頓力度，保護珍貴資源。加強智慧財產權保護，嚴禁優勢核心技術外流。加強政、產、學、研、用相結合，支援稀土綠色開採冶煉新技術開發與應用，整合中高端應用產業鏈，加快稀土新材料及高端應用產業發展。

國家發展改革委相關司局負責人表示，將會同有關部門研究制訂相關政策措施，規範行業發展秩序，加強智慧財產權保護，促進稀土高端應用產業發展，真正用好稀土戰略資源。同時，要求相關稀土企業切實推進實質性整合與產業優化，加大投入力度，加快研發應用稀土綠色開採和冶煉分離技術，突破關鍵核心技術，提升全產業鏈競爭能力。

施工人員開採稀土情形。(人民日報)
施工人員開採稀土情形。(人民日報)
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