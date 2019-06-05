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野村分析師示警 市場的貪婪與恐懼神似雷曼前夕

2019-06-05 19:11經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

野村證券一名量化分析師正成為近期市場的最大唱空人士。

野村證券策略師高田將成引用一份反映市場恐懼與貪婪的信心指數表示：「我們見到美股的市場氛圍趨勢，正開始類似雷曼危機爆發前所觀察到的模式。」

雖然這並非是野村證券的基線情境，但這項指數顯示標普500指數可能平均下跌約20%，在最糟情節則會下跌約40%，也就是雷曼兄弟在2008年9月申請破產後六個月，該指數大跌的幅度。

高田將成表示，市場當前的型態讓人回想起2008年6月，當時投資人擔心全球成長與股市修正。他指出，在大崩盤前的2008年7、8月發生一波壓抑後的反彈（relief rally），而當前股市在6、7月正邁向類似的情節。

高田將成說：「我們可能正處於第二波大浪後」。他將去年12月的拋售與2008年1月至3月間走勢、即最後一大波之前的走勢相比擬。這也是為何市場盡快需要正面的利多驚喜，好讓市場信心氛圍脫離當前如此不祥的型態。

但並非每個人都持悲觀看法。全球股市歷經5月重挫後，包括宏利投資管理公司（Manulife Investment Management）在內的投資者利用這波拋售進場買進估值更具吸引力的持股，期望迎來漲勢。儘管貝萊德（BlackRock ）等許多投資機構今年已湧向更具防禦性質的股票，但全球大型資產經理人仍對美股維持多頭看法。

儘管美中貿易糾紛升溫，但美國經濟成長維持穩健，而且在5月回檔之前的上漲期間，許多投資人在旁觀望，因此讓類似2008年的市場大崩盤情況不太可能在這階段發生。

野村的指數示警顯示，美國從6月中旬到8月初將出現空頭回補（bear-squeeze）大漲走勢後，可能會接續「大幅下跌」走勢直到9月初。不過高田將成再次強調，這並非是野村證券預估的基線情境。

野村的美股市場信心指數是利用股價趨勢、股價強度、動能、垃圾債的需求、過度波動與未平倉比（put-to-call ratio）等指標來計算。

高田將成也並非是唯一指出空頭氛圍增強的分析師。德意志銀行策略師在5月31日指出，買權/ 賣權成交量比與散戶信心惡化的情況「接近極端」，意味美股有下跌風險。數據顯示，專業經理人已連續六周減碼持股，創2011年6月來最長減碼時期。

野村證券的一項指數顯示，市場的貪婪與恐懼氛圍與雷曼危機前神似。（圖／美聯社）
野村證券的一項指數顯示，市場的貪婪與恐懼氛圍與雷曼危機前神似。（圖／美聯社）
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