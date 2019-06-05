分析師：油金走勢背道而馳 對股市恐是凶兆

2019-06-05 16:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



分析師表示，最近油金價格背道而馳，對美股後市可能是不祥之兆。路透 分享 facebook

全球成長減緩，加上世界兩大經濟體大打關稅戰可能抑制能源需求，原油價格盤旋在空頭市場價位附近，同時金價卻在避險買盤簇擁下一連五個交易日挺升，漲抵逾一年來最高價位。

財經新聞網站MarketWatch報導，金價勁揚和油價下跌的組合，就這種油金走勢分歧度來看為歷年來罕見。

Crescat Capital分析師柯斯塔（Tavi Costa）本周在推特上推文指出，在今年5月31日止的一周，金、銀類股價格大漲至少5.2%，油價大跌8.7%，這種貴金屬股價勁漲而油價大跌的情況在1983年以來發生過兩次，包括2000年科技股泡沫爆破時，以及2008年全球金融海嘯時，美股標普500指數都向下沉淪，令人擔心如今類以情況可能重演。

柯斯塔說：「貴金屬大漲同時油價大跌的情況，此刻除外，歷史上還發生過三次而已。全都發生在嚴重的空頭市場和衰退時期。大家繫緊安全帶吧！」

柯斯塔並且向MarketWatch解釋說，目前的總體經濟大環境看來與去年第4季美股賣壓開始湧現時非常相似。

他說：「金價與油價比竄升，銅價重挫，公司債與公債利差擴大，信用市場敲響衰退將至的警鐘。再加上聯準會（Fed）評論轉鴿派。在景氣循環末升段時降利率，一向不是令人看漲後市的徵兆。而是更強化令人看跌後市的總經訊號。經濟情勢正在減弱，資產泡沫到處可見。」